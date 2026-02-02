Părintele Calistrat explică ce se întâmplă cu sufletul după moarte. Unde stă în primele trei zile

Părintele Calistrat a explicat care este traseul pe care sufletul îl urmează după ce trupul a murit. Practic timp de trei zile, potrivit preotului, acesta nu se mișcă de lângă corp.

Părintele spune că din momentul în care o persoană a decedat, sufletul urmează un întreg traseu. ”Din clipa în care am închis ochii și ni s-a aprins lumânarea, sufletul stă lângă trup.

Vede toată viața ca într-o clipă, îngerul îl plimbă peste tot unde a făcut și bune și rele, e o imagine permanentă. Iar în a treia zi sufletul îl urmărește pe trup cu sicriul, iar preoții fac slujba de înmormântare și de dezlegare și îi dau cuvenita dezlegare”, a spus omul bisericii.

Din momentul în care a fost îngropat trupul, sufletul face o călătorie până la Dumnezeu. ”Apoi îl duc la mormânt și îl pun în groapă. Odată pus în groapă când preotul a pus praf și cenușă și a spus: pământ ești și-n pământ te vei întoarce și toarnă vinul, îi pune capacul și când a spus: în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin, s-a pecetluit groapa aceasta.

Sufletul luat de îngeri pleacă în văzduh și se spune că cu puterea gândului a trecut toate tronurile văzduhului până la tronul lui Dumnezeu, atât de mare este viteza”.

Înainte de a ajunge la Dumnezeu, sufletul trece prin vămi, unde i se cere să arate faptele bune. ”În schimb în timp ce parcurge aceste vămi, el vede că acolo în vămi sunt niște neajunsuri. Ajuns la tronul lui Dumnezeu, îngerul care știe o parte din activitatea sufletului îl încurajează și îi spune să nu se sperie.

Și se plimbă 6 zile prin frumusețile raiului. De ce a orânduit Dumnezeu să îl trimită în rai? Ca să vadă în de ce s-a lipsit în viața pământească limitându-se la cea mai tare blană, mașină, colier, inel, diamant”, a mai spus părintele Calistrat.