Violenţă şi sfidare a legii într-un lăcaş de cult. Mitropolia Moldovei, susţinută de partidele pro-ruse, se opune deciziilor judecătoreşti

Republica Moldova. Un preot de la Mitropolia Moldovei, care se supune canonic Patriarhiei Moscovei, s-a baricadat împreună cu preoteasa şi cei trei copii ai lor în biserica din satul Dereneu, raionul Călăraşi şi refuză să părăsească lăcaşul.

Preotul Alexandru Popa se împotriveşte să se conformeze unei decizii irevocabile a Curţii Supreme de Justiţie, conform căreia titularul de drept al lăcașului din Dereneu este Comunitatea „Adormirea Maicii Domnului”, parte a Mitropoliei Basarabiei.

Alexandru Popa este susţinut de primarul socialist al localităţii, Vasile Revenco, care mobilizează enoriaşii să se opună transferului bisericii de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, precum şi de clerul de rang înalt de la Mitropolia Moldovei.

Pentru asigurarea ordinei publice, în curtea bisericii a fost dislocată o echipă de poliţişti, care, pe un ger de peste minus zece grade, au stat toată noaptea de gardă.

Duminică, 1 februarie 2026. Enoriaşii au venit de dimineaţă la liturghie, dar nu în lăcaşul de cult, ci într-o construcţie auxiliară din curtea bisericii, unde locuieşte cu familia preotul Florin Marin, originar din Piatra Neamţ, care cu mulţi ani în urmă a trecut Prutul pentru a-l sluji pe Dumnezeu în Basarabia.

În 2018, după ce a fost izgonit din biserica din sat, Florin Marin, cu acordul Mitropoliei Basarabiei, a improvizat într-o cameră un mic altar, unde a continuat să oficieze liturghii şi să presteze servicii bisericeşti creştinii din Dereneu.

În timp ce Marin Florin oficia liturghia de duminică, în curtea bisericii clocoteau spiritele. Cineva transmitea prin geam provizii pentru preotul Alexandru Popa şi familia sa. Iar un grup de cetăţeni gălăgioşi insistau să intre în biserica, cerând ca Alexandru Popa să oficieze liturghia.

Fiind opriţi de poliţişti, cetăţenii gălăgioşi au intrat în conflict cu aceştia, menţionând că ei „apără credinţa adevărată şi biserica neamului”.

În curtea bisericii a venit şi Marin Sardari, avocatul contractat de primarul Vasile Revenco. Acesta le-a cerut poliţiştilor să le permită accesul în biserică şi i-a acuzat pe oamenii legi de încălcarea Constituţiei şi discriminare.

„Nu toţi sunt din Dereneu. Vre-o 20 au fost aduşi de primarul Revenco din Sadova, satul de baştină al lui Igor Dodon. Nu putem să-l scoatem pe Alexandru Popa din biserică cu forţa. Judecată pământească permite, dar noi respectăm legile creştine, nimeni nu poate fi dat afară din biserică”, a declarat pentru Evenimentul Zilei Marin Florin.

În susţinerea acţiunilor adepţilor Mitropoliei Moldovei s-au expus câţiva activişti şi propagandişti pro-ruşi: „Bravo, nu cedaţi!”, „Ruşine Poliţiei!”, „Luptaţi şi apăraţi biserica neamului!”.

„Terminaţi cu propaganda rusească, să nu vă trimită Putin un cadou!”, le-a răspuns un internaut.

În seara de sâmbătă, 31 ianuarie, un grup de vre-o zece persoane, ghidate de avocatul Sardari şi primarul Revenco, la fel, a încercat să intre în biserică. Grupului li s-a alăturat Petru Musteaţă, episcopul de Ungheni şi Nisporeni. După ce nu le-a fost permis accesul în biserică, episccopul şi suita sa au organizat o slujbă religioasă în curtea bisericii păzită de poliţişti.

Ulterior, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni a Mitropoliei Moldovei a postat pe reţele un video în care acuză Mitropolia Basarabiei de „instigare la ură şi tulburare”.

Într-un comentariu la o postare de pe Facebook a lui Marin Sardari, episcopul Petru Musteaţă le-a mulţimit „creştinilor care apără adevărata credinţă”.

Totodată, preotul Florin Marin susţine că este hărţuit de reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi ai Partidului Socialiştilor. „Numai nu ştiu câte au inventat despre mine ca să ducă enoriaşii în eroare. Le-au spus că sunt curvar, că sunt criminal. Şi aşa ani la rând, de când am trecut la Mitropolia Basarabiei”, ne-a spus Florin Marin.

După ce Mitropolia Moldovei a pierdut irevocabil procesul de judecată în cazul bisericii de la Dereneu, nu a vrut să se conformeze deciziei judecătoreşti. Atunci preotul Marin Florin a schimbat lăcăţile de la uşa bisericii.

Miercuri, 28 ianuarie, câţiva bărbaţi din anturajul primarului Revenco au tăiat cu flexul balamalele şi încuietorile de la uşa bisericii din Dereneu. Apoi în lăcaş au intrat preotul Alexandru Popa cu soţia şi cei trei copii minori ai lor. Unde s-au încuiat şi nu au mai ieşit de atunci.

Neânţelegerile la biserica din Dereneu au început în martie 2018, când parohul Florin Marin şi o bună parte dinenoriaşi au decis să treacă la Mitropolia Basarabiei.

După Hotărârea Generală a Satului, credincioşii din satul Dereneu în unanimitate au votat ca lăcaşul sfânt să rămână a Mitropoliei Basarabiei şi slujitor al bisericii să fie în continuare părintele Marin Florin.

Se întâmpla în perioada când Republica Moldova era guvernată de oligarhul Vladimir Plahotniuc şi pteşedintele socialist Igor Dodon. După adunare, credincioşii au mers la biserică, dar au fost opriţi de poliţie. Iar preotul Marin Florin a fost bătut şi scos cu forţa din biserică. Iar Mitropolia Moldovei l-a desemnat paroh la Dereneu pe Alexandru Popa.

În 2019, atunci când biserica subordonată Patriarhiei Ruse a acționat în judecată Agenția Servicii Publice și Comunitatea Religioasă „Adormirea Maicii Domnului”. Mitropolia Moldovei a solicitat să fie declarată titulară asupra bisericii din Dereneu, și nu comunitatea „Adormirea Maicii Domnului Instituție Necomercială”.

Pe 12 iunie 2025, Mitropolia Moldovei a pierdut litigiul la Curtea Supremă de Justiție.