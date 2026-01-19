Igor Dodon, după ce s-a scăldat în apă ca gheaţa: Biserica Ortodoxă din Moldova, parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse

Republica Moldova. Fostul preşedinte Igor Dodon a făcut din Rusia o declaraţiei scandaloasă privind apartenenţa Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Potrivit liderului socialist, Biserica Ortodoxă din Moldova este, de-a lungul veacurilor, o parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Declaraţia a fost făcută în dimineaţa de 19 ianuarie, ziua în care o parte din ortodocşi sărbătoresc pe stil vechi Boboteaza, de la o mănăstire din nordul Rusiei, după ce s-a scufundat în apa rece ca gheaţa.

Deputatul socialist Igor Dodon a postat pe Facebook o declaraţie , însoţită de o înregistrare video, în care anunţă că se află la Mănăstirea Solovetsky, de pe insula Solovki din Marea Albă.

„În acest an, de sărbătoarea Botezului Domnului, am avut ocazia să particip la slujba religioasă și procesiunea de cruce într-unul dintre cele mai respectate locuri pentru toți credincioșii ortodocși - Mănăstirea Solovetsky. Este una dintre cele mai cunoscute mănăstiri din Rusia, situată în Marea Albă, la doar 160 de kilometri de Cercul Polar. De-a lungul multor secole, a fost considerată pe bună dreptate un centru spiritual al ortodoxiei.

Urmând tradițiile străvechi ale acestei sărbători luminoase, m-am scufundat în apă în Lacul Sfânt. Acest obicei frumos și profund simbolic, care întărește atât spiritul, cât și trupul, este respectat cu evlavie de credincioși.

Biserica Ortodoxă din Moldova este, de-a lungul veacurilor, o parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Această unitate spirituală ne leagă și ne face mai puternici. Sunt convins că, în ciuda presiunilor și a provocărilor serioase din ultimii ani, vom reuși să păstrăm unitatea Bisericii Ortodoxe din Moldova și fidelitatea față de tradițiile noastre”, a scris ex-președintele.

Fostul preşedinte Igor Dodon a folosit de mai multe ori biserica în discursul său pro-rus şi atacurile în adresa Românieiei şi a guvernării pro-occidentale de la Chişinău.

Toamna trecută. liderul Partidului Socialiştilor, a acuzat România că foloseşte biserica drept “paravan pentru interesele unioniste și geopolitice”.

Acuzaţiile fostului şef al statului vin ca o reacţie la decizia Curţii de Apel Centru prin care Cadastrul Bunurilor Imobile a fost obligat să radieze dreptul de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra celor peste 800 de biserici şi mănăstiri cu statut de monument istoric din Republica Moldova.

Drept reacție la decizia Curţii de Apel, într-o postare pe canalul său pe Telegram, pe 27 noiembrie, Igor Dodon a calificat, decizia instanței de apel drept „un act de preluare a sute de terenuri și obiective importante sub controlul unei structuri românești, care acționează aici (în Republica Moldova – n.r.) ca un paravan pentru interesele unioniste și geopolitice ale puterii de la București”.

Igor Dodon a acuzat-o pe preşedinta Maia Sandu că ar distruge ,,biserica şi credinţa strămoşească”.

,,În ultimii ani, de când o cetățeancă a României a devenit șefa statului în Republica Moldova, guvernarea PAS promovează în mod trădător interesele politice și economice ale Bucureștiului.

Plasează în funcții-cheie din stat persoane din România (inclusiv la conducerea Băncii Naționale a Moldovei), dă spre vânzare firmelor românești obiective strategice (precum portul Giurgiulești) și face cadou pământuri și clădiri moldovenești Mitropoliei Basarabiei, care este de facto o filială a Patriarhiei Române”, a acuzat fostul preşedinte pro-rus.

În replică, Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române, l-a sfătuit pe Dodon să pună mâna pe manualele de istorie.