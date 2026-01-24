Mica unire, comemorată la Chişinău: flori la monumentul lui Cuza şi rugăciune la Mitropolia Basarabiei

Republica Moldova. Chişinăul a celebrat sâmbătă, 24 ianuarie, 167 de ani de la Unirea Principatelor Româneşti.

Tradiţional, de dimineaţă, zeci de localnici şi reprezentanţi ai unor partide unioniste au venit la au depus flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din sectorul Botanica al Capitalei.

Pe lângă depunerile de flori, lângă monumentul lui Cuza din Chişinău au avut loc discuţii aprinse despre importanţpentru a depune flori şi pentru a discuta despre importanţa acestui eveniment istoric. Dar şi despre necesitatea reunirii Basarabieicu România şi ultimele evenimente despre declaraţia preşedintei Maia Sandu că este gata să-şi dea votul pentru unire.

Amintim, că la 24 ianuarie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost dublu ales în calitate de lider: atât pentru Moldova, cât și pentru Țara Românească. Acest act istoric, decisiv pentru formarea statului român modern, a pus bazele unirii politice și i-a pus pe europeni în fața unui fapt împlinit: crearea Principatelor Unite.

Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicţie canonică a Patriarhiei Române, a transmis un mesaj de felicitare şi binecuvântare cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române. În mesajul semnat de ÎPS Petru, Mitopolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, se menţionează că ziua de 24 ianuarie este un simbol al unității poporului român de pe ambele maluri ale Prutului și un îndemn la păstrarea identității, credinței și continuității istorice a neamului.

„Privind în lumina istoriei mântuitoare, nu ne este dat să facem prognoze, dar avem datoria să mărturisim adevărul. Suntem încredințați că Dumnezeu, prin rugăciunile și mijlocirile sfinților mucenici basarabeni, care au suferit pentru credință, pentru libertate și pentru unitatea neamului, va rândui din nou ca frații să locuiască împreună, asemenea zilelor binecuvântate ale Micii Uniri și ale împlinirii Marii Uniri.

În această zi de sărbătoare națională, chemăm clerul și binecredinciosul popor român la rugăciune și la responsabilitate istorică, rugându-ne ca Dumnezeu să întărească curajul și brațul nostru, să lumineze mințile conducătorilor și să păstreze poporul român în pace, demnitate și unitate de credință și de simțire.

Întru mulți ani binecuvântați, sub ocrotirea lui Dumnezeu și a sfinților neamului românesc!”, se arată în mesajul de felicitare a Mitropoliei Basarabiei.

Conducerea Bisericii Româneşti din Republica Moldova mai menţionează că, în ultima perioadă, portavocile regimului de ocupație de la răsărit s-au arătat iritate de renașterea unități naţionale de pe teritoriul dintre Nistru şi Prut.

„Îîncercările de a opri acest parcurs firesc nu mai găsesc teren roditor. Neputincioase s-au dovedit încercările de manipulare a tinerelor generații, care nu mai pot fi constrânse prin frică și minciună, precum și tentativele de instrumentalizare politică a structurilor religioase străine de tradiția și conștiința acestui pământ”, se menţionează în mesajul Mitropoliei Basarabiei.

Igor Grosu, preşedintele Parlamentului de la Chişinău, a făcut o declaraţie cu ocazia zilei Micii Uniri. Potrivit speakerului, acest eveniment storic reprezintă o lecţie despre unitate, demnitate şi responsabilitate faţă de viitor.

„Această zi a însemnat un act de curaj și viziune. A fost primul pas spre unitate politică, modernizare și afirmarea unei identități comune.

Unirea Principatelor a pus bazele statului român modern și a arătat că solidaritatea poate schimba destinul unui popor.

24 ianuarie rămâne o lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate față de viitor”, a menționat Igor Grosu.