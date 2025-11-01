Mitropolia Basarabiei, cu binecuvântare şi doleanţă pentru Guvernul Alexandru Munteanu

Republica Moldova. Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei de la Bucureşti a adresat un mesaj de binecuvântare pentru Guvernul condus de Alexandru Munteanu, care a depus sâmbătă jurământul.

În afară de binecuvântare, Mitropolia Basarabiei a înaintat şi câteva cerinţe privind justiţia şi activitatea clerului. Totodată, Mitropolia şi-a exprimat dorinţa de colaborare cu noul Executiv: „De-a lungul timpului, am fost și vom rămâne un partener loial al statului, promotor constant al valorilor democrației, al libertății, al identității românești și al parcursului european al țării noastre”.

Mitropolia Basarabiei menţionează în mesajul adresat Guvernului că este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române și instituție cu „o bogată lucrare misionară, spirituală, culturală și socială.

Mitropolia Basarabiei a felicitat membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu, menţionând că toată preoţimea se va ruga pentru actualii miniştri ca să-şi îndeplinească onorabil misiunea de a conduce ţara.

„Excelența voastră, la acest moment de înnoire a vieții guvernamentale a Republicii Moldova, Vă adresăm, cu părintească binecuvântare, alese felicitări și urări de ajutor sfânt de la Dumnezeu, rugându-ne ca El să Vă dăruiască înțelepciune, curaj și dreaptă socotință în greaua, dar nobilă misiune de a conduce țara spre unitate, stabilitate și prosperitate.

Fiecare decizie să izvorască din dragostea față de oameni și din dorința de a aduce dreptate, demnitate și bunăstare poporului acestei țări”, i-a urat Mitropolia Basarabiei noului cabinet de miniştri.

Mitropolia Basarabiei a înaintat şi câteva cerinţe către noul Guvern: „În numele comunităților, clericilor și credincioșilor Mitropoliei Basarabiei, aducem în atenția noului Guvern câteva chestiuni de maximă urgență, care cer o abordare responsabilă și o împlinire grabnică”.

Potrivit Mitropoliei, acestea reprezintă priorități firești ale cooperării dintre Biserică și Stat, „menite să restabilească dreptatea, să întărească încrederea și să slujească binelui comun”.

Astfel, Mitropolia Basarabiei a înaintat următoarele cerinţe:

1. Respectarea deplină a drepturilor comunităților religioase din cadrul Mitropoliei Basarabiei, precum și a celor care doresc să revină în sânul Bisericii Mame, conform hotărârilor europene și legislației naționale;

2. Asigurarea unei justiții corecte și echitabile, care să soluționeze obiectiv litigiile abuzive de natură patrimonială și juridică;

3. Consolidarea colaborării cu Ministerul Culturii, prin rezilierea contractelor nelegale privind bisericile-monument istoric și printr-un parteneriat real pentru protejarea și valorificarea patrimoniului sacru și național, cu sprijinul Statului Român și al instituțiilor europene;

4. Continuarea și împlinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova față de Statul Român și de Biserica Ortodoxă Română, referitoare la retrocedarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei, ca act de dreptate istorică, spirituală și morală.

În context, Mitropolia Basarabiei a promis că va rămâne un partener de dialog, un reper de echilibru și un sprijin moral pentru toate inițiativele Guvernului care urmăresc binele comun, pacea socială și promovarea valorilor autentice ale poporului român din Republica Moldova.