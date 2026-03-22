Sfânta Anastasia, ajutoarea celor din închisori. Când se citește acatistul ei

Sfânta Mare Muceniță Anastasia este cunoscută și cu adăugirea de Farmacolitria, adică vindecătoarea, datorită faptelor sale. Iar acatistul ei se citește pentru tămăduirea bolilor , dar și pentru eliberarea din închisori.

Sfânta Anastasia Farmacolitria

Sfânta este recunoscută pentru calitățile vindecătoare. În caz de boală fizică sau psihică creștinii pot citi acatistul ei. De asemenea la ea apelează și cei care sunt în închisori sau captivi. Teologii spun că ea poate ajuta și sufletele care suferă de influențe demonice.

Sfânta este prăznuită pe 22 decembrie și atunci este oportun pentru a fi citit acastistul ei. Pentru stăruință în rugăciune se recomandă citirea lui pentru 40 de zile sau ori de câte ori creștinul are nevoie.

A trăit în vremea împăraților care torturau creștinii

Sfânta Anastasia a trăit în vremea împăratului Dioclețian și s-a născut din mamă creștină și tată păgân. Mama ei a fost cea care i-a insuflat credința. Provenea dintr-o familie înstărită, drept urmare îi ajuta mereu pe cei în nevoi.

Cine a fost Kaspar Hauser, misteriosul copil apărut din senin în inima Germaniei?
Cine a fost Kaspar Hauser, misteriosul copil apărut din senin în inima Germaniei?
Cazierul judiciar eliberat online, refuzat la examenul de permis. Prin ce peripeții trec cei care vor să devină șoferi
Cazierul judiciar eliberat online, refuzat la examenul de permis. Prin ce peripeții trec cei care vor să devină șoferi

Mergea de multe ori îmbrăcată în haine sărăcăcioase în temnițele unde se aflau creștinii închiși de romani, pentru a-i ajuta. După moartea mamei sale a fost măritată de către tată, cu un elin păgân. Iar după moartea acestuia ea și-a dedicat viața ajutării celor bolnavi și și-a donat averea.

Vindecări prin rugăciune

Drept urmare a reușit să vindece oameni otrăviți prin puterea rugăciunii. Avea și cunoștințe medicale pe care le punea le folosea pentru ajutarea creștinilor torturați. Deși era cetățean roman și ar fi trebuit să fie condamnată la decapitare, pe ea, împăratul a decis să o ardă. Moaștele sale se află o parte la o mânăstire de lângă Salonic. Cealaltă parte se află la una dintre mănăstirile de pe muntele Athos.

Troparul sfintei este următorul: ”Mielușeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre”.

23:56 - Cine a fost Kaspar Hauser, misteriosul copil apărut din senin în inima Germaniei?
23:43 - Cazierul judiciar eliberat online, refuzat la examenul de permis. Prin ce peripeții trec cei care vor să devină șoferi
23:35 - Sfânta Anastasia, ajutoarea celor din închisori. Când se citește acatistul ei
23:23 - Celia și-a anunțat divorțul, dar nu vrea altă relație. Ea și soțul încă mai încearcă o împăcare
23:19 - Toate componentele necesare pentru un ADN uman, găsite și pe un asteroid 
23:08 - RO-ALERT emis în Tulcea. A fost detectată o țintă în apropierea spațiului aerian românesc

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur

