Social

Acatistul Bunei Vestiri pentru găsirea unui loc de muncă

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Acatistul Bunei Vestiri este de fapt prototipul oricărui acatist din religia ortodoxă. El este citit în momentul în care credincioșii au nevoie de ajutor divin în diferite situații, inclusiv atunci când au nevoie de loc de muncă.

Buna Vestire a locului de muncă

Potrivit site-urilor de teologie, acest acatist este o laudă  Maicii Domnului. Ei i se cere ajutor, mângâiere și izbăvire din nevoi, fiind considerat un imn de biruință și ocrotire. Este o rugăciune puternică pentru vindecare și pentru ajutor în momente de cumpănă. El este celebrat în vineri seara din săptămâna a cincea a Postului Mare.

De altfel atunci se celebrează și Denia Acatistului. Acest acatist aduce eliberare din necazuri, suferințe și primejdii. Dar și speranță în momentele mai puțin plăcute. De asemenea el poate fi citit în preajma zilei de 25 martie și în perioada Postului Mare.

Singurul inclus în cultul divin

Acesta este singura rugăciune de acest tip inclusă în cultul divin public. Drept urmare în vinerea săptămânii a 5-a din Postul Mare acesta se citește în biserică. Rugăciunea este una dintre cele mai vechi și datează din secolul al VII-lea. În Mânăstiri acest acatist este citit zilnic tocmai pentru că este considerat un imn închinat Maicii Domnului.

Cine a compus Acatistul

Această rugăciune a fost compusă de către Sfântul Cuvios Roman Melodul. Acatistul este format din 13 condace și 12 icoase și toate vorbesc despre desore diferite episoade din viața Maicii Domnului. El a fost compus în anul 626 când perșii și avarii voiau să invadeze Constantinopolul.

Acesta a fost motivul pentru care Patriarhul a scos toți credincioșii afară și au recitat acest Acatist. Rugăciunea a fost făcută în picioare și nu stând jos, asta înseamnă de fapt și cuvântul ”acatist”- a sta în picioare. La noi a fost pictat pe Mânăstirea Moldovița, la ordinele lui Rareș, tocmai ca protecție împotriva turcilor.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale