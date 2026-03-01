Sport

Primul gest al lui Becali făcut exact a doua zi după ce a ajuns după gratii. Nimeni nu se aștepta

Primul gest al lui Becali făcut exact a doua zi după ce a ajuns după gratii. Nimeni nu se așteptaGigi Becali. Sursa foto: Captură video
George Becali a dezvăluit că exact a doua zi după ce a ajuns după gratii a decis să facă o donație substanțială. Prima noapte în pușcărie a fost suficient lucru pentru ca latifundiarul să treacă la fapte.

Gigi Becali, jumătate de milion de euro donați după prima noapte de detenție

Latifundiarul din Pipera este cunoscut pentru faptele sale de mărinimie. Dar una dintre ele, despre care nu a știut nimeni până acum are legătură cu prima noapte de detenție. Chiar Becali a explicat ce s-a întâmplat atunci. ”Când am intrat la pușcărie, a doua zi am dat telefon și am spus: transferați 500 de mii de euro, la Mânăstirea din Muntele Athos, la Schitul românesc, ca să vadă că sunt puternic.

Muntele Athos Grecia

Muntele Athos Grecia. Sursa foto: Facebook

Adică acest lucru nu mă doboară. Adică părinții să nu fie supărați și că nu creadă că acest lucru pe mine mă doboară”, a povestit războinicul luminii.

”Așa am simțit”

Becali a explicat că nu a fost singurul gest financiar pe care l-a făcut în perioada în care a fost închis. Cu toate acestea nu a dorit să le expună pe celelalte. ”Despre celalalte nici nu mai spun. Că nu e cazul. Dar așa am simțit să fac atunci”, a mai spus acesta.

Mai organizat cu banii lui

De când a ieșit de după gratii George Becali a investit într-un spital pentru a ajuta oameni care suferă de diferite afecțiuni. De asemenea omul de afaceri este și cel care sare în ajutorul bolnavilor ce suferă de cancer și care se tratează în România.

Pe de altă parte acesta a făcut foarte multe investiții în biserici, dar și în Catedrala Mântuirii Neamului. Este contestat că face gesturi caritabile numai pentru oamenii pe care el îi alege, cu toate acestea este unul dintre puținii afaceriști potenți financiar care le face. George Becali a fost condamnat în două dosare penale, dintre care în unul era vizat de infracțiuni de corupție.

