Monden

Gigi Becali s-a certat cu ChatGPT: Dacă vreau să întreb ceva, mereu îmi cere detalii

Becali / sursa foto: captură video
George Becali a avut un dialog savuros cu Inteligența Artificială de pe propriul telefon. Luțu, omul său de încredere este cel care a mijlocit această conversație pe care latifundiarul nu o va uita prea curând și probabil nici Inteligența Artificială.

Gigi Becali, față-n față cu AI

Latifundiarul a povestit că l-a rugat pe Luțu să îi scoate Inteligența Artificială din telefon. Dar omul său de încredere i-a explicat că nu poate face acest lucru. Și atunci, Becali a cerut să îl ajute să îi transmită un mesaj AI-ului.

”Tu ești cel mai mare mincinos, i-am scris eu. Dar el zice: eu vreau să te ajut și tu mă faci mincinos. Și eu i-am adresat apoi niște cuvinte urâte. Și el mi-a zis că nu mi-e rușine să vorbesc așa”, a povestit războinicul luminii.

Ușurel cu ChatGpt-ul

Dar conversația nu s-a oprit aici, deși lui Becali pare că i s-a cam făcut teamă de ChatGpt. ”Iar apoi am zis că nu e de jucat cu asta, nu trebuie discutat prea multe cu el, că știe prea multe. Dar din când în când îi zic: mincinosule care ești. Și dacă vreau să întreb ceva mereu îmi cere detalii”, a mai spus omul de fotbal.

Satana te atrage

În cele din urmă, politicianul a concluzionat că în spatele AI stă Satana. ”Satana te atrage, că el acum te atrage 10 ani, dar pe urmă peste 40-50 de ani o să fie înăuntru un bot care îl are pe Satana în el.

Și el va fi mai deștept, că are milioane de ani și le va ști pe toate. Și apoi o să zică să rescriem biblia că sunt niște minciuni acolo, o să zică. Iar oamenii o să pice în capcană, că dacă zice Inteligența artificială să o rescriem, o rescriem”, a explicat el. Cert este că ocazional cei doi poartă conversații chiar dacă sunt scurte și mai mult unilaterale.

