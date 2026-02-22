Povestea Mănăstirii Dintr-un lemn. Minunea trăită de un pustnic a scos la lumină un așezământ monahal unic în lume

Ascunsă printre dealurile județului Vâlcea, Mănăstirea Dintr-un Lemn impresionează printr-o poveste în care credința se îmbină cu legenda. Lăcașul de cult, aflat într-o zonă retrasă, este asociat cu una dintre cele mai cunoscute tradiții religioase din România. Situată pe valea Otăsăului, în comuna Frâncești, la aproximativ 25 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, mănăstirea atrage anual pelerini și turiști curioși să descopere povestea locului care, potrivit tradiției, ar fi fost construit din lemnul unui singur stejar, se arată pe site-ul Arhiepiscopiei Râmnicului.

Se spune că începuturile așezământului monahal datează din primele decenii ale secolului al XVI-lea. Un călugăr pustnic ar fi descoperit într-o scorbură de stejar o icoană a Maicii Domnului. În acel moment, potrivit mărturiilor consemnate mai târziu, ar fi auzit un îndemn divin de a ridica o biserică chiar din trunchiul copacului.

Povestea a fost relatată pentru prima dată în scris de diaconul Paul de Alep, care a călătorit prin Țările Românești în secolul al XVII-lea. Tradiția locală vorbește însă și despre un cioban pe nume Radu, care ar fi avut un vis revelator și ar fi construit o mică biserică din lemnul stejarului descoperit, arată Doxologia.

De aici ar proveni și numele mănăstirii – „Dintr-un Lemn”.

Prima biserică, ridicată chiar pe locul stejarului, este păstrată și astăzi. Construcția modestă, realizată din bârne groase îmbinate tradițional, impresionează prin simplitate și echilibru arhitectural.

Lăcașul de cult este de dimensiuni mici, însă adăpostește elemente artistice deosebite. Iconostasul, sculptat în lemn de tei la începutul secolului al XIX-lea, este o piesă valoroasă, iar icoanele vechi completează acest tablou impresionant pentru pelerini.

În centrul istoriei mănăstirii se află icoana Maicii Domnului, păstrată astăzi în biserica mare de piatră. De dimensiuni impresionante, icoana a stârnit interesul specialiștilor de-a lungul timpului.

Unii cercetători au susținut că ar avea origini foarte vechi, inspirate din modele bizantine timpurii. Alte studii indică o realizare mai târzie, posibil în secolul al XVI-lea, după modele religioase mai vechi provenite din spațiul bizantin sau de la Muntele Athos. Modul în care icoana a ajuns în acest loc rămâne însă un mister.

Primele documente oficiale care menționează mănăstirea datează din anul 1635. Dezvoltarea complexului monahal este legată de domnia lui Matei Basarab, considerat ctitorul bisericii de piatră ridicate ulterior. Istoricii cred însă că la construcție ar fi contribuit și marele boier Preda Brâncoveanu, fapt sugerat de mai multe mărturii și reprezentări ale ctitorilor păstrate în interiorul lăcașului.

Biserica de zid a Mănăstirii Dintr-un Lemn păstrează stilul arhitectural caracteristic epocii lui Matei Basarab, având un plan triconc și un pridvor sprijinit pe stâlpi, elemente care reflectă măiestria și gustul specific artei religioase muntenești din secolul al XVII-lea și care oferă întregului ansamblu un aer de sobrietate și echilibru estetic.

De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin numeroase restaurări și transformări care i-au consolidat valoarea istorică și spirituală. În anul 1715, domnitorul Ștefan Cantacuzino a refăcut în întregime clopotnița și Casa Domnească. Ulterior, între 1938 și 1940, lucrările de restaurare realizate de Ministerul Aerului și Marinei i-au conferit complexului și o semnificație simbolică aparte, transformându-l într-un loc de reculegere și închinare pentru aviatorii și marinarii români,

Astăzi, Mănăstirea Dintr-un Lemn rămâne unul dintre cele mai misterioase și fascinante așezăminte monahale din România, un loc în care legenda, documentele istorice și patrimoniul artistic se împletesc armonios.