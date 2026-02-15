A murit unul dintre cei mai respectați călugări de la Mănăstirea Curtea de Argeș

Arhimandritul Climent Haralamb, unul dintre cei mai longevivi și respectați călugări ai Mănăstirii Curtea de Argeș, a murit duminică, la vârsta de 102 ani, potrivit anunțului făcut de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. Trupul său a fost depus în Paraclisul Arhiepiscopal, unde credincioșii se pot reculege înainte de înmormântare.

Născut în Lunca, județul Botoșani, în aprilie 1923, Climent Haralamb a fost al doilea dintre cei șapte copii ai familiei sale. De tânăr a ales viața monahală, intrând în comunitatea Mănăstirii Cozancea în 1947. Aici l-a cunoscut pe duhovnicul Paisie Olaru, al cărui sfat și îndrumare l-au marcat profund.

Ulterior, a fost tuns în monahism și hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah, continuându-și drumul spiritual la Mănăstirea Cetățuia din Iași.

Prima vizită a sa la Mănăstirea Curtea de Argeș a avut loc în 1953, iar trei ani mai târziu s-a stabilit definitiv aici, slujind alături de ierarhi și devenind un reper spiritual pentru numeroși credincioși.

„Părintele Climent a fost un ghid duhovnicesc pentru mulți, oferind sfaturi cu răbdare și înțelepciune, iar exemplele sale au inspirat generații de tineri și maturi deopotrivă. S-a remarcat ca un bun povăţuitor către Hristos al multor suflete rătăcite, fiind apreciat de mulţi credincioşi şi clerici din Argeş, dar şi din alte zone ale ţării, tineri de toate vârstele, aşa cum adesea îi numeşte Părintele Patriarh Daniel pe credincioşi", se mai menţionează în postare.

Pentru întreaga sa dedicare, în 2023, a primit Crucea Patriarhală, o recunoaștere a contribuției sale excepționale la viața religioasă a Mănăstirii Curtea de Argeș și la păstrarea tradițiilor spirituale.

Slujba de înmormântare va avea loc marți, de la ora 12:00, în Paraclisul Arhiepiscopal, iar credincioșii sunt invitați să aducă un ultim omagiu celui care a fost timp de decenii o prezență constantă și respectată în comunitatea monahală.