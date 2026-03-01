Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina, protectoarea fecioarelor. Pentru ce se citește

Sfânta Muceniță Hristina este recunoscută pentru faptul că este ocrotitoarea fecioarelor, dar și a celor suferinzi. Ajutorul ei poate să fie cerut în caz de boală, dar și pentru a trece peste încercări grele.

Sfânta este cunoscută pentru cumplitele suferințe la care a fost supusă, drept urmare cei greu încercați pot cere ajutorul ei. Este considerată protectoarea fecioarelor, dar și a celor care poartă numele ei.

Acatistul se poate citi în orice zi, dar cu precădere în jurul datei de 24 iulie atunci când este prăznuită Sfânta. Pentru stăruință în rugăciune se recomandă citirea lui pentru o perioadă de 40 de zile.

Mucenița s-a născut într-o familie extrem de înstărită a ighemonului Urban, în cetatea Tirului. Deși acolo păgânii erau la putere, Sfânta l-a cunoscut pe Dumnezeu și a decis să îi urmeze. Într-o zi vrând să îți verifice fiica, Urban s-ar fi dus în camera ei unde a început să îi caute statuetele zeilor.

A văzut că nu mai există așa că a bătut-o cu verigi și bice ca mai târziu să o arunce în temniță. A doua zi chinurile au continuat în mod din ce în ce mai crud. În cele din urmă, Hristina a ajuns din nou în temniță unde a fost tămăduită de îngerul Domnului. La câteva zile, tatăl și-a dat duhul, iar ighemon a venit Dion, un alt păgân.

Sfânta Hristina a fost chinuită și de acest nou ighemon. Doar că de data aceasta, oamenii decideau să vină la credința creștină văzând minunea că Sfânta este imposibil de răpus. A fost din nou chinuită, dar de această dată ighemonul a orbit când Sfânta l-a lovit cu limba ei tăiată peste ochi. În cele din urmă în acea zi, Sfânta și-a dat duhul după ce a fost străpunsă peste tot cu sulițe.