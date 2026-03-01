Social

Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina, protectoarea fecioarelor. Pentru ce se citește

Comentează știrea
Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina, protectoarea fecioarelor. Pentru ce se citește
Din cuprinsul articolului

Sfânta Muceniță Hristina este recunoscută pentru faptul că este ocrotitoarea fecioarelor, dar și a celor suferinzi. Ajutorul ei poate să fie cerut în caz de boală, dar și pentru a trece peste încercări grele.

Sfânta Muceniță Hristina, protectoarea celor în nevoie

Sfânta este cunoscută pentru cumplitele suferințe la care a fost supusă, drept urmare cei greu încercați pot cere ajutorul ei. Este considerată protectoarea fecioarelor, dar și a celor care poartă numele ei.

Acatistul se poate citi în orice zi, dar cu precădere în jurul datei de 24 iulie atunci când este prăznuită Sfânta. Pentru stăruință în rugăciune se recomandă citirea lui pentru o perioadă de 40 de zile.

Chinuită chiar de tatăl ei

Mucenița s-a născut într-o familie extrem de înstărită a ighemonului Urban, în cetatea Tirului. Deși acolo păgânii erau la putere, Sfânta l-a cunoscut pe Dumnezeu și a decis să îi urmeze. Într-o zi vrând să îți verifice fiica, Urban s-ar fi dus în camera ei unde a început să îi caute statuetele zeilor.

Cine este ayatollahul Ali Reza Arafi, numit Lider Suprem interimar
Cine este ayatollahul Ali Reza Arafi, numit Lider Suprem interimar
Jack Dorsey dă afară 4.000 de angajați. Inteligența artificială preia controlul la Block
Jack Dorsey dă afară 4.000 de angajați. Inteligența artificială preia controlul la Block

Sursa:doxologia.ro

A văzut că nu mai există așa că a bătut-o cu verigi și bice ca mai târziu să o arunce în temniță. A doua zi chinurile au continuat în mod din ce în ce mai crud. În cele din urmă, Hristina a ajuns din nou în temniță unde a fost tămăduită de îngerul Domnului. La câteva zile, tatăl și-a dat duhul, iar ighemon a venit Dion, un alt păgân.

Chinurile i-au adus pe oameni la credință

Sfânta Hristina a fost chinuită și de acest nou ighemon. Doar că de data aceasta, oamenii decideau să vină la credința creștină văzând minunea că Sfânta este imposibil de răpus. A fost din nou chinuită, dar de această dată ighemonul a orbit când Sfânta l-a lovit cu limba ei tăiată peste ochi. În cele din urmă în acea zi, Sfânta și-a dat duhul după ce a fost străpunsă peste tot cu sulițe.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:09 - Cine este ayatollahul Ali Reza Arafi, numit Lider Suprem interimar
12:59 - Jack Dorsey dă afară 4.000 de angajați. Inteligența artificială preia controlul la Block
12:53 - Ziua când „au venit americanii” la București, în plin comunism
12:51 - Ayatollahul Ali Reza Arafi, noul lider suprem din Iran. Iranul încearcă să-i atragă pe toți musulmanii în război. Ata...
12:42 - Breșă de securitate la Vatican. Un cardinal, surprins cu telefon mobil în timpul votului pentru papă
12:32 - Ce trebuie să știi dacă vei călători în Marea Britanie în 2026. Acte și taxe obligatorii pentru români

HAI România!

Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...

Proiecte speciale