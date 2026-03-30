Sfânta Maria Magdalena îi ajută pe cei aflați în necaz. Acatistul ei se citește pentru curaj și claritate în acțiuni

Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena este o rugăciune pe care cei în diferite nevoi o pot citi pentru a primi ajutor divin. Sfânta Maria Magdalena este considerată mijlocitoare pe lângă Iisus Hristos.

Sfânta Maria Magdalena, vestitoarea Învierii

Sfânta ucenică este considerată de către religia ortodoxă ca având același rang  și Apostolii. Acatistul ei se citește pentru întărirea în credință, sporirea dragostei față de Hristos și dobândirea curajului. Cei aflați în nevoi și în necazuri pot de asemenea că îi ceară ajutorul, având în vedere îndrăzneala ei mare către Domnul ca ucenică și mironosiță.

Sfintei Maria Magdalena și Sfântului Mare Mucenic Foca

Sursa foto: Mănăstirea Ciuflea

Această rugăciune este una de mijlocire, nu este o rețetă magică. Acatistul  poate fi citit în orice moment de încercare, pentru a cere ajutorul și ocrotirea Sfintei în situații dificile. Prăznuirea sfintei se face pe 22 iulie, o zi oportună pentru a fi citit acatistul.

Cea dintâi mironosiță

Sfânta Magdalena este considerată cea dintâi mironosiță și ucenică a Mântuitorului. Scripturile arată că aceasta era muncită de șapte duhuri necurate, înainte să îl cunoască pe Mântuitor. Din momentul în care a auzit despre întruparea lui s-a dus să îl caute.

În momentul în care l-a găsit, acesta a și vindecat-o și atunci Maria Magdalena a decis să îl urmeze. Din momentul acela, a fost cea care nu s-a mai dezlipit de Iisus și de Sfânta Fecioară, de aceea este considerată drept prima mironosiță.

I-a făcut pe romani să creadă în Hristos

Pe tot timpul patimilor Mântuitorului, aceasta a stat lângă Maica Domnului și a încercat să îi aline suferința. După ce a vestit învierea Domnului a rămas lângă Fecioara Maria până când aceasta s-a ridicat la ceruri. Apoi Maria Magdalena a plecat către Roma. Acolo se spune că s-a înfățișat înaintea Cezarului Tiberiu care suferea de o maladie la un ochi.

L-a tămăduit și l-a făcut că creadă în Hristos prin această vindecare. Acesta ar fi fost motivul pentru care împăratul s-ar fi pornit împotriva lui Pilat și a arhiereilor. De la Roma, aceasta a plecat la Efes unde și-a găsit și sfârșitul. O parte din moaștele ei se află la una dintre mănăstirile din muntele Athos.

Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine"
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA
America vrea să iasă din război, dar nu știe cum

