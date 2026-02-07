Social

Decizie luată de Sinodul BOR. 2027, an comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina şi Teoctist Arăpaşu

Decizie luată de Sinodul BOR. 2027, an comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina şi Teoctist ArăpaşuPatriarhul Daniel. Sursa foto: Captruă video Youtube
Decizii importante luate de membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Anul viitor va fi unul omagial al conlucrării clericilor şi mirenilor în viaţa şi misiunea Bisericii şi Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina (1948-1977) şi Teoctist Arăpaşu (1986-2007) în Patriarhia Română se numără printre hotărârile Sfântului Sinod al BOR întrunit vineri, la Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Patriarhului Daniel.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române transmis către Agerpres, printre hotărârile referitoare la activitatea pastorală şi misionară adoptate de Sfântul Sinod se numără:

- declararea anului 2027 drept „Anul omagial al conlucrării clericilor şi mirenilor în viaţa şi misiunea Bisericii” şi „Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina (1948-1977) şi Teoctist Arăpaşu (1986-2007)” în Patriarhia Română;

- Sfântul Sinod a luat act de referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind organizarea, desfăşurarea şi receptarea evenimentului Sfinţirii picturii Catedralei Naţionale, care a avut loc în ziua de duminică, 26 octombrie 2025;

Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
Cupola Biserica Ortodoxa

Cupola Biserica Ortodoxa / sursa foto: dreamstime.com

Alte hotărâri ale Sinodului

- aprobarea proiectului de text liturgic pentru Slujba Soborului Sfintelor Femei Românce (Duminica a III-a după Paşti);

- aprobarea proiectelor de texte liturgice pentru 12 Sfinte Femei Românce canonizate de Sfântul Sinod în şedinţa de lucru din zilele de 1-2 iulie 2025, şi anume: 9 Slujbe (Sf. Cuv. Muceniţă Evloghia de la Samurcăşeşti, Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, Sf. Cuv. Mavra de pe Ceahlău, Sf. Mărturisitoare Blandina de la Iaşi, Sf. Olimpiada din Fărcaşa, Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada şi Elisabeta de la Văratec, Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeţ, Sf. Anastasia Şaguna şi Sf. Doamnă Maria Brâncoveanu),

1 Acatist (Sf. Magdalena de la Mălainiţa) şi 2 Paraclise (Sf. Magdalena de la Mălainiţa şi Sf. Mărturisitoare Blandina de la Iaşi); aprobarea celor 6 icoane realizate în cinstea unor Sfinte Femei Românce (Sf. Magdalena de la Mălainiţa, Sf. Cuv. Mavra de pe Ceahlău, Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada şi Elisabeta de la Văratec, Sf. Olimpiada din Fărcaşa, Sf. Mărturisitoare Blandina de la Iaşi şi Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeţ);

- aprobarea organizării şi conceptului Întâlnirii Internaţionale a Tineretului Ortodox - ITO 2026, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 31 august - 3 septembrie 2026;

Două noutăți editoriale

- a luat act de modalităţile practice de implementare şi în eparhiile ortodoxe române a proiectului naţional Centrul de activităţi cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, care va contribui la prevenirea abandonului şcolar al copiilor vulnerabili din zonele izolate sau dezavantajate ale ţării, pregătindu-i pentru a răspunde provocărilor vieţii contemporane şi sprijinind o mai bună integrare a lor în societate.

De asemenea, au fost lansate două noutăţi editoriale: Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în 13 volume, care cuprinde, pentru fiecare Sfânt, icoana, condacul, troparul şi sinaxarul, precum şi Anuarul Sfântului Sinod, an X (2025)

2
