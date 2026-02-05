Activitatea BOR din 2025, prezentată în cifre. Câte biserici au fost sfințite în ultimele luni

La început de an, BOR prezintă o sinteză a activităților desfășurate în domeniul pastoral-liturgic, administrativ, cultural-misionar și social-filantropic. Conform datelor din raport, 2025 a fost declarat Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul XX. Activitatea pastoral-liturgică și administrativă. De asemenea, datele publicate de Patriarhia Română arată că ierarhii și membrii Sfântului Sinod au oficiat 6.525 Sfinte Liturghii și 4.188 Sfinte Taine, inclusiv 746 hirotonii de preoți și diaconi.

În cursul anului trecut, Biserica Ortodoxă Română a sfințit 245 de biserici noi și a resfințit 227 de biserici restaurate. Totodată, au fost săvârșite 4.086 de slujiri misionare. Sfântul Sinod a efectuat 649 de vizite canonice și a participat la 505 conferințe și comunicări, iar membrii săi au publicat aproape 2.000 de cărți, studii, articole și mesaje.

Printre hotărârile adoptate se numără întronizarea Episcopului Nectarie de Bretania la Dublin, alegerea și hirotonia mai multor episcopi-vicari, canonizarea a 16 femei române cu viață sfântă, instituirea Duminicii Sfinților Athoniți și a Zilei Clerului Militar.

Evenimentele majore au inclus primirea fragmentului din moaștele Sfântului Apostol Andrei, proclamarea canonizării celor 16 sfinți români, sfințirea picturii Catedralei Naționale de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel, precum și primirea Ordinului „Meritul Cultural” de către Patriarhia Română.

Patriarhul României a participat la evenimente reprezentative, precum deschiderea Colocviului Național de Presă Bisericească, Olimpiada de Religie și Simpozioane internaționale. Sfântul Sinod a organizat ședințe de lucru și solemne, formulând amendamente și intervenții către autoritățile statului. Cabinetul Patriarhal a gestionat audiențe, distincții și lucrări de modernizare a Reședinței Patriarhale.

„Pe parcursul anului 2025, prin Cancelaria Sfântului Sinod au fost formulate amendamente şi intervenții către Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte instituții de stat, privind diferite proiecte de acte normative aflate în dezbatere sau aspecte cu referire la activitatea Bisericii Ortodoxe Române”, se arată în comunicat.

Pe plan extern, Patriarhia Română a menținut relații frățești cu Bisericile Ortodoxe surori și alte culte, sprijinind comunitățile ortodoxe românești din diaspora. Au avut loc vizite și participări la funeralii, întronizări, conferințe internaționale și demersuri pentru aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim.

În domeniul educațional, Patriarhia a coordonat 6.134 profesori de religie și 25 de seminarii teologice, licee și colegii ortodoxe, școlarizând 4.089 elevi la nivel liceal. Activitatea universitară a cuprins 11 facultăți de teologie și 3 departamente, înscriind 4.450 studenți și 518 doctoranzi. Tineretul a fost implicat în programe și tabere naționale, precum proiectul „Sfântul Ilie Tesviteanul” cu finanțare europeană, destinat prevenirii abandonului școlar.

Activitatea catehetică s-a desfășurat în 2.500 parohii și centre catehetice, beneficiind 77.820 persoane, coordonate de inspectori eparhiali și formatori locali. Patriarhia a distribuit lucrări teologice și biblice pentru profesori și elevi.

În domeniul patrimoniului bisericesc, au fost gestionate 692 șantiere de restaurare și artă bisericească. Comisia de Pictură Bisericească a soluționat 1.687 spețe și a emis 4.759 referințe. A fost organizată Chilia memorială a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim și dosarele de canonizare pentru 16 femei române cu viață sfântă.

Presa bisericească a inclus 65 publicații tipărite, Radio TRINITAS, TRINITAS TV și platforma TRINITAS FILM. TRINITAS TV a transmis în direct slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, atingând un record de audiență. Radio TRINITAS și TRINITAS TV au dezvoltat aplicații mobile și au consolidat prezența pe rețele sociale. Agenția de știri BASILICA a publicat 6.308 articole, inclusiv în limba engleză, și a înregistrat peste 7,5 milioane sesiuni pe site. Biroul de presă și relații publice a asigurat comunicarea către opinia publică prin comunicate și intervenții mediatice.

La finalul raportului privind activitatea Bisericii Ortodoxe Române în 2025, Patriarhia a subliniat eforturile spirituale și materiale depuse de toți cei implicați în misiunea, activitatea culturală și filantropică a Bisericii.

„Dorim să apreciem în mod deosebit eforturile spirituale şi materiale ale tuturor celor care au lucrat direct sau au sprijinit Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei misionară, culturală şi social-filantropică. Exprimăm recunoștință şi prețuire faţă de toţi cei care ajută Biserica noastră: clerici şi credincioși mireni, autorități centrale şi locale, sponsori şi voluntari. Ne rugăm lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate şi mântuire, ajutor şi bucurie în viață”, a încheiat Patriarhia.