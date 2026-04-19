Un ucrainean și un rus, reținuți după ce au furat banii unui preot într-un magazin. Suspecții, prinși pe A1

Poliția Capitalei a anunțat că doi bărbați, un ucrainean și un rus, au fost reținuți după ce ar fi furat, sâmbătă, o borsetă cu bani și documente dintr-un magazin din Sectorul 6, aceștia fiind depistați ulterior pe autostrada A1, în contextul unor indicii că intenționau să părăsească România.

Ancheta arată că victima este un preot din județul Teleorman, care se afla într-un hipermarket pentru a cumpăra alimente destinate persoanelor nevoiașe.

Potrivit datelor strânse de polițiști, unul dintre suspecți ar fi profitat de un moment de neatenție și ar fi sustras borseta într-un timp foarte scurt, într-o zonă intens circulată.

Anchetatorii au stabilit că acesta nu ar fi acționat singur.

„De asemenea, din cercetări a reieşit faptul că bărbatul ar fi fost sprijinit în activitatea infracţională de către un alt bărbat, tot cetăţean străin, în vârstă de 52 de ani, acesta asigurând transportul cu un autoturism, atât la sosirea, cât şi la plecarea de la locul comiterii faptei”, au transmis poliţiştii.

După furt, suspectul s-ar fi deplasat imediat spre parcare, unde era așteptat de complice, iar cei doi au părăsit zona în scurt timp și au intrat pe autostrada A1. Având în vedere datele din anchetă, polițiștii au luat măsuri pentru a preveni ieșirea acestora din țară și au alertat structurile teritoriale.

”În cadrul operaţiunii demarată de Poliţia Capitalei, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1, autoturismul în care se aflau cei doi bănuiţi a fost depistat pe autostrada A1, în zona km 289, sensul de mers către Deva. Din cercetări a reieşit că pasagerul autoturismului ar fi sustras borseta, iar ulterior şi-a schimbat înfăţişarea, imediat după comiterea infracţiunii”, a arătat Poliţia.

Pentru a nu fi recunoscut, autorul ar fi încercat să își modifice aspectul imediat după comiterea faptei, inclusiv prin schimbarea hainelor și renunțarea la barbă, potrivit surselor judiciare. De asemenea, borseta a fost găsită ulterior abandonată într-o zonă cu vegetație din apropierea autostrăzii, existând suspiciuni că suspecții au încercat să elimine probele.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit asupra celor doi bani în valută, iar în mașină au fost identificate bunuri relevante pentru anchetă. Prejudiciul a fost recuperat integral și returnat victimei.

Cei doi urmează să fie prezentați în fața magistrațilorcu propuneri legale. Investigația este continuată de polițiștii Secției 21, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracțiunile de furt și tăinuire.