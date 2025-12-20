Drumul spre Betleem. Cât costă un pelerinaj la locul Nașterii Domnului în perioada Crăciunului

Sărbătoarea Nașterii Domnului este trăită cu bucurie în toate bisericile ortodoxe din lume, însă aceasta are un farmec aparte în Betleem. Anual, numeroși români aleg să vadă locul nașterii Mântuitorului în realitate și să se roage pentru pace și sănătate. În timp ce unii aleg să meargă pe cont propriu în locurile sfinte, alții preferă să trăiască această experiență alături de un grup de credincioși. În perioada 23-28 decembrie 2025, Basilica travel, agenția de turism afiliată Patriarhiei Române, organizează un pelerinaj la Betleem.

Pentru această călătorie, credincioșii achită suma de 505 euro. Pelerajul începe în dimineața zilei de 23 decembrie la Aeroportul Henri Coandă, cu zborul spre Tel Aviv. Prima oprire este Cana Galileii, locul Minunii prefacerii apei în vin, urmată de Nazareth, unde participanții se închină în Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil și în Biserica Catolică Buna Vestire, ridicată pe locul casei Sfintei Familii. Cazarea se face în Nazareth/Tiberias, unde participanții vor lua și cina, potrivit anunțului publicat de agenția afiliată Patriarhiei Române.

A doua zi, după micul dejun, pelerinii urcă pe Muntele Tabor și vizitează Muntele Fericirilor. Ruinele orașului Capernaum și Biserica Tabgha, locurile minunate ale Predicii de pe Munte și înmulțirea pâinilor și peștilor, oferă o conexiune directă cu viața Mântuitorului. Seara, la Bethleem, pelerinii asistă la Sfânta Liturghie de Crăciun, care se transmite în întreaga lume.

Ziua de Crăciun, 25 decembrie, este dedicată Ierusalimului, cu vizite pe Muntele Sionului, la Biserica Adormirii Maicii Domnului, Foișorul Cinei celei de Taină și Mormântul Sf. David. Calea Crucii pe Via Dolorosa și închinarea la Biserica Sfânta Înviere transformă ziua într-un moment de reflecție profundă.

Pe 26 decembrie, pelerinii vizitează Ein Karem, Muntele Măslinilor, Grădina Ghetsimani și Mănăstirea Dominus Flevit, închinându-se în locurile unde Mântuitorul s-a rugat și a transmis învățăturile Sale. Ziua următoare, în pustiul Iudeii, se află Mănăstirile Sf. Sava și Sf. Teodosie, iar în Bethleem se vizitează Biserica Nașterii Domnului și Grota Laptelui.

Pe 28 decembrie, pelerinii vor face vizite la Hozeva – Mănăstirea Sf. Gheorghe, la Ierihon și la locul Botezului Domnului pe Valea Iordanului.

Serviciile incluse acoperă transportul cu avionul, cazarea la hoteluri de 3* și 4*, demipensiune, transport local, taxe de aeroport și intrări la obiective. De asemenea, pelerinii beneficiază de asigurare medicală standard și de preot însoțitor.

Pentru participare, este necesar pașaport electronic valabil minim 6 luni, autorizație electronică ETA-IL și avans de 400 EURO la rezervare. Minorii trebuie să fie însoțiți de un adult și să prezinte acordul ambilor părinți.

„Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc desfăşurarea pelerinajului”, se arată în anunț.

Începând cu 1 ianuarie 2025, cei care călătoresc în Israel trebuie să obțină autorizația electronică de călătorie (ETA-IL), indiferent de vârstă. Aceasta se obține doar online, iar taxa este de 25 NIS, plătibilă cu cardul bancar. Procedura este disponibilă aici: israel-entry.piba.gov.il și mai multe informații găsiți la gov.il – ETA-IL.

Autorizația este valabilă 2 ani sau până la expirarea pașaportului și trebuie reînnoită dacă se schimbă datele personale (nume, sex, cetățenie sau pașaport). Important: chiar dacă aveți ETA-IL, autoritățile israeliene decid la frontieră dacă vă permit sau nu intrarea în țară.

Locul nașterii lui Iisus este marcat astăzi de o stea din argint cu 14 colțuri, așezată pe o placă de marmură albă, cu inscripția în latină: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est” – „Aici s-a născut Iisus Hristos de către Fecioara Maria”.

Betleemul, cunoscut inițial ca Bit Lahmi, apoi Beyth Léhem, a fost transformat în greaca Evangheliilor în Betleem, iar în română s-au păstrat și forme precum Vicleim sau Viflaim, întâlnite și în colindele tradiționale. Numele orașului înseamnă „casă pentru cereale” sau „casa pâinii” și simbolizează atât prosperitatea materială, cât și binecuvântarea spirituală.

Astăzi, Betleemul, cu aproximativ 25.000 de locuitori, este situat sub Autoritatea Palestiniană, la doar 10 km sud de Ierusalim. Orașul a trecut prin stăpâniri diverse: bizantină, arabă, cruciată, mamelucă, otomană, britanică, iordaniană și israeliană, fiind cedat palestinienilor în 1995. Jumătate din locuitori sunt creștini, jumătate musulmani. Accesul este controlat prin puncte de control militarizate, iar orașul este înconjurat de un zid înalt de șase metri.

Biserica Nașterii Domnului, una dintre cele mai vechi biserici din lume, a fost construită inițial în anul 333, la porunca împărătesei Elena, și reconstruită între 527-565 de împăratul Iustinian. Locașul sfânt este administrat de franciscani, comunitatea armeană și cea greacă, împreună cu biserica Sfânta Ecaterina și Capela Grotei Laptelui. Ușa de intrare, cunoscută ca „Ușa Umilinței”, obligă vizitatorii să se aplece, amintind de momentele de smerenie din istoria locului.

Biserica păstrează 44 de coloane corintice, mozaicuri bizantine și candele din aur și argint.