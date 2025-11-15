Noi sfinți și sărbători în Calendarul Ortodox. Ce aduce anul 2026

Începând cu anul 2026, calendarul ortodox va cuprinde un număr semnificativ mai mare de sfinți români, ca urmare a celor mai recente hotărâri de canonizare aprobate de Sfântul Sinod. Noile completări includ mărturisitori din vremea regimului comunist, sfinte din diverse perioade istorice și călugări români care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos.

Noua ediție introduce oficial 16 sfinți duhovnici și mărturisitori ai secolului XX, personalități care au devenit repere pentru credincioși prin modul în care au rezistat prigoanei și au apărat credința. Lor li se alătură 16 sfinte românce, canonizate în luna iulie, provenite din epoci diferite și cunoscute pentru viața lor de rugăciune, sacrificiu și slujire.

Un alt element de noutate îl reprezintă includerea, pentru prima dată în calendarul românesc, a cuvioșilor athoniți de origine română, canonizați de Patriarhia Ecumenică: Cuvioșii Nifon, Nectarie și Petroniu de la Prodromu, precum și Cuviosul Dionisie Ignat de la Colciu. Prezența lor oficială în calendar reflectă o recunoaștere internațională a tradiției monahale românești din Athos.

Tot în 2026 vor fi sărbătoriți și primii sfinți canonizați în întreaga lume ortodoxă care au trăit în secolul XXI. Printre ei se numără Cuviosul Sofian de la Antim, trecut la cele veșnice în 2002, dar și Cuviosul Dionisie de la Colciu și Cuviosul Petroniu Prodromitul, despre care credincioșii vorbesc de ani de zile în termeni de profunzime duhovnicească.

În calendar apar și două sfinte cuvioase canonizate recent, Antonina de la Tismana și Elisabeta de la Pasărea, devenite modele pentru viața monahală contemporană.

Sfântul Sinod a introdus și sărbători noi, grupate după tematici. Astfel, în a treia duminică după Paști, zi dedicată tradițional Femeilor Mironosițe, vor fi cinstite „toate sfintele femei care au trăit pe pământ românesc: mucenițe, cuvioase, soții și mame”, susține sursa citată. Această decizie marchează și declararea anului 2026 drept An Comemorativ al Sfintelor Femei din Calendar.

O altă sărbătoare colectivă va avea loc în a treia duminică după Rusalii, când se face Soborul Sfinților Athoniți. Pentru această zi, a fost realizată o icoană specială, care îi reunește, cu precădere, pe sfinții români ce au viețuit de-a lungul secolelor în Muntele Athos.

Noutățile continuă și în zona sărbătorilor dedicate Maicii Domnului. Calendarul pe 2026 marchează pentru prima dată Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Craiova (30 august) și Cinstirea Icoanei de la Mănăstirea Dintr-un Lemn (21 iulie). De asemenea, este introdusă și pomenirea Sfântului Nicolae Velimirovici, numit în tradiția sârbă „noul Gură de Aur” pentru darul predicii și impactul misiunii sale.

Pe lângă sfinții și sărbătorile nou introduse, Sfântul Sinod a stabilit pentru anul 2026 și o icoană reprezentativă: icoana familiei Sfântului Vasile cel Mare, aleasă ca model pentru viața de familie creștină. Toți membrii acestei familii vor fi pomeniți la data de 19 iulie.

Clerul militar primește și el o zi dedicată în mod special. Data aleasă este 26 octombrie, imediat după Ziua Armatei, pentru a sublinia legătura dintre misiunea pastorală și serviciul militar.