Acatistele Icoanelor Maicii Domnului se citesc pentru întărirea familiei și protejarea de necazuri

Acatistele icoanelor Maicii Domnului sunt gândite fiecare pentru câte o nevoie a creștinului. Sunt cinci astfel de acatiste, câte unul pentru fiecare icoană în parte și pentru fiecare provocare pe care oamenii o întâmpină.

Tradiția bisericească a asociat anumite icoane ale Sfintei Fecioare cu anumite probleme pe care le au creștinii. Astfel pentru pace și împăcare, teologii spun că este recomandat Acatistul Icoanei Maica Domnului ”cu șapte săgeți”. Acesta este citit pentru împăcarea celor învrăjbiți, liniștea familiei și înțelegerea între părinți și copii.

În cazul în care este vorba despre ajutor grabnic și nepuține se recomandă Icoana ”Grabnic Ajutătoare”. Această rugăciune este citită atunci când oamenii au nevoie de sprijin imediat în orice necaz. De asemenea, rugăciunea este ajutătoare pentru ocrotirea familiilor, dar și pentru femeile care își doresc prunci.

Cei care au nevoie de ocrotire și călăuzire vor citi Icoana „Portărița” (Iviron). Aceasta vine în ajutor la vreme de necaz și supărare, iar rugăciunea Icoana „Arătătoarea Căii” poate fi citită pentru călăuzire spirituală în momente de îndoială. În cazul bolilor, când se cere vindecare se recomandă citirea Acatistului Icoana Maicii Domnului din Vladimir (numită și „Milostiva”). Rugăciunea este citită pentru trecerea cu bine peste greutățile vieții, iar Icoana „Prodromița” vine în ajutor pentru tămăduire și ocrotire.

Chiar dacă sunt anumite zile când sunt prăznuite aceste icoane, acatistele pot fi citite oricând are nevoie creștinul. Acest tip de rugăciuni sunt o formă de laudă. Acatistele nu sunt o listă de cereri, ci, în primul rând, o cântare de laudă și mulțumire adusă Maicii Domnului pentru ajutorul pe care îl dă creștinilor.

Cele mai importante astepecte la astfel de rugăciuni sunt credința și dorința sinceră de a vă apropia de Dumnezeu cu ajutorul Maicii sale. Iar pentru stăruință în rugăciune se recomandă citirea acestora pentru 40 de zile.