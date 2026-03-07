Acatistul pentru vindecarea bolilor incurabile. Sfântul Nichifor leprosul, grabnic ajutător

Sfântul Nichifor leprosul este canonizat de curând, mai exact din 1964 și vine în ajutorul celor care suferă de boli incurabile. Este vorba despre oamenii care suferă de boli de piele sau cancer.

Sfântul este unul dintre cei care a suferit de lepră nu mai puțin de 6 decenii. Drept urmare este cunoscut ca fiind cel care aduce alinare celor bolnavi de diferite afectțiuni. El dă putere și răbdare celor care îndură suferințe crunte și îi ajută să accepte boala cu nădejde. Este invocat pentru prevenirea și vindecarea de virusuri și boli contagioase.

Sfântul Nichifor s-a numit atunci când s-a născut Nicolae. Părinții lui locuiau în regiunea Sirakiri din Chania, Creta. Părinții lui au murit când era încă un copil și a plecat la bunicul lui în Chania, ca slujitor la un bărbier. La scurt timp după ce a ajuns acolo, au apărut primele simptome de lepră. La 24 de ani el a ajuns la azilul spital administrat de Sfîntul Antim din Chios.

Acolo a descoperit o icoană a Maicii Domnului unde s-a rugat și a primit lumină că ar trebui să urmeze viața monahală. La doi ani de zile a devenit călugăr. Boala lui a avansat, dar acest lucru nu l-a oprit să rămână alături de Sfântul Antim. Cei doi au fost de nedespărțit, iar Nichifor a scris o culegere de texte despre minunile săvârșite de acesta.

În 1957 a fost închis azilul spital și Sfântul împreună cu alți pacienți au ajuns în stațiunea-leprozerie a Sfintei Varvara din Aigaleo. Întregul său corp fusese afectat de boală. Iar acolo, părintele Eumenie a devenit ucenicul duhovnicesc al monahului Nichifor. În acea perioadă au început să vină la el mulți credincioși ca să îi ceară binecuvântare.

Chiar și țintuit la pat, chinuit de dureri și aproape orb, monahul Nichifor avea însă darul de a aduce mângâiere celor ce veneau la el. „Copiii mei, vă rugați? Și cum vă rugați? ...să vă rugați cu rugăciunea lui Iisus, cu «Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă.» Așa să vă rugați”, le spunea acesta credincioșilor.