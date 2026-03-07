Social

Acatistul pentru vindecarea bolilor incurabile. Sfântul Nichifor leprosul, grabnic ajutător

Comentează știrea
Acatistul pentru vindecarea bolilor incurabile. Sfântul Nichifor leprosul, grabnic ajutător
Din cuprinsul articolului

Sfântul Nichifor leprosul este canonizat de curând, mai exact din 1964 și vine în ajutorul celor care suferă de boli incurabile. Este vorba despre oamenii care suferă de boli de piele sau cancer.

Sfântul care ajută cazuri disperate

Sfântul  este unul dintre cei care a suferit de lepră nu mai puțin de 6 decenii. Drept urmare este cunoscut ca fiind cel care aduce alinare celor bolnavi de diferite afectțiuni. El dă putere și răbdare celor care îndură suferințe crunte și îi ajută să accepte boala cu nădejde. Este invocat pentru prevenirea și vindecarea de virusuri și boli contagioase.

A făcut lepră din copilărie

Sfântul Nichifor s-a numit atunci când s-a născut Nicolae. Părinții lui locuiau în regiunea Sirakiri din Chania, Creta. Părinții lui au murit când era încă un copil și a plecat la bunicul lui în Chania, ca slujitor la un bărbier. La scurt timp după ce a ajuns acolo, au apărut primele simptome de lepră. La 24 de ani el a ajuns la azilul spital administrat de Sfîntul Antim din Chios.

Temperaturi de vară de Ziua femeii. Vreme neobișnuit de caldă pentru luna martie
Temperaturi de vară de Ziua femeii. Vreme neobișnuit de caldă pentru luna martie
Bacșiș neașteptat pentru un șofer Uber din București după o cursă de 40 de minute
Bacșiș neașteptat pentru un șofer Uber din București după o cursă de 40 de minute

Acolo a descoperit o icoană a Maicii Domnului unde s-a rugat și a primit lumină că ar trebui să urmeze viața monahală. La doi ani de zile a devenit călugăr. Boala lui a avansat, dar acest lucru nu l-a oprit să rămână alături de Sfântul Antim. Cei doi au fost de nedespărțit, iar Nichifor a scris o culegere de texte despre minunile săvârșite de acesta.

Cum să ne rugăm la Dumnezeu

În 1957 a fost închis azilul spital și Sfântul împreună cu alți pacienți au ajuns în stațiunea-leprozerie a Sfintei Varvara din Aigaleo. Întregul său corp fusese afectat de boală. Iar acolo, părintele Eumenie a devenit ucenicul duhovnicesc al monahului Nichifor. În acea perioadă au început să vină la el mulți credincioși ca să îi ceară binecuvântare.

Chiar și țintuit la pat, chinuit de dureri și aproape orb, monahul Nichifor avea însă darul de a aduce mângâiere celor ce veneau la el. „Copiii mei, vă rugați? Și cum vă rugați? ...să vă rugați cu rugăciunea lui Iisus, cu «Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă.» Așa să vă rugați”, le spunea acesta credincioșilor.

5
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:09 - Temperaturi de vară de Ziua femeii. Vreme neobișnuit de caldă pentru luna martie
22:56 - Bacșiș neașteptat pentru un șofer Uber din București după o cursă de 40 de minute
22:46 - Convorbire strategică între Zelenski și Macron. Solicitarea făcută de președintele Ucrainei
22:35 - Ungaria confiscă milioane de euro în numerar și aur dintr-un convoi ucrainean, aflat în tranzit
22:21 - Tradiția veche de 200 de ani păstrată într-un oraș din Europa. Obiceiul se respectă în fiecare noapte
22:10 - Universitatea Cluj a câștigat categoric meciul cu FCSB, de pe Arena Națională

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale