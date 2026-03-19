Locul de muncă plătit cu 8000 de lei. Te poți angaja chiar astăzi

Piața muncii din România continuă să ofere un volum ridicat de oportunități, însă structura acestora arată clar unde este cea mai mare nevoie de forță de muncă. Potrivit datelor oficiale publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și transmise prin AGERPRES, angajatorii din România aveau disponibile 31.352 de locuri de muncă la nivel național.

În paralel, alte 131 de posturi sunt disponibile pentru români în Spațiul Economic European, prin rețeaua EURES.

Datele arată nu doar numărul locurilor de muncă, ci și o realitate economică: cele mai multe posturi sunt pentru muncă necalificată sau slab calificată, iar salariile diferă semnificativ în funcție de domeniu și nivelul de pregătire.

Potrivit ANOFM, cele mai multe joburi disponibile sunt în transport, comerț, construcții și servicii.

Cele mai căutate meserii sunt conducător auto transport rutier, cu 2.544 de locuri disponibile, muncitor necalificat în construcții, cu 2.039 de posturi, curier, cu 1.627 de locuri, lucrător comercial, cu 1.515 poziții și manipulant mărfuri, cu 1.514 joburi.

Lista continuă cu ajutor bucătar, agent de securitate, muncitor în industria materialelor de construcții sau operatori în producție.

Această structură confirmă tendința din ultimii ani: economia românească are nevoie în continuare de forță de muncă în sectoarele de bază, unde calificarea este minimă sau medie.

Distribuția locurilor de muncă arată o diferență clară între cerere și nivelul de educație.

Din totalul de peste 31.000 de joburi, doar 2.066 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, în timp ce 6.098 sunt pentru absolvenți de liceu sau postliceal.

Pentru cei cu studii profesionale există 6.376 de locuri de muncă, iar cele mai multe, 16.812, sunt dedicate persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale.

Această realitate arată că piața muncii din România rămâne dependentă de muncă manuală și de activități care nu necesită calificări avansate.

Datele oficiale din piață, analizate pe baza informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică și platforme de recrutare precum eJobs sau BestJobs, arată că salariile pentru aceste joburi variază în funcție de experiență și regiune.

Un șofer de transport rutier poate câștiga, în medie, între 4.500 și 8.000 de lei net pe lună în România, iar pentru curse internaționale veniturile pot depăși 10.000 de lei.

Un curier are un salariu mediu între 3.000 și 5.000 de lei net, în funcție de volum și bonusuri.

Lucrătorii comerciali câștigă, în general, între 2.500 și 3.500 de lei net, iar manipulanții de marfă între 2.400 și 3.200 de lei.

În construcții, muncitorii necalificați pot ajunge la salarii de 3.000 – 4.500 de lei net, în timp ce meseriașii calificați depășesc frecvent 5.000 de lei.

Pentru poziții precum ajutor bucătar sau agent de securitate, salariile sunt, de regulă, între 2.500 și 3.500 de lei net.

În cazul joburilor pentru studii superioare, diferențele sunt mult mai mari. Un inginer sau specialist poate câștiga între 5.000 și 12.000 de lei net, în funcție de domeniu, iar medicii sau managerii pot depăși aceste valori.

Pe lângă locurile de muncă din România, există și oportunități în afara țării, prin rețeaua europeană EURES.

Cele mai multe posturi sunt disponibile în Norvegia, unde există 48 de locuri de muncă, în special pentru lucrători în industria procesării somonului și mecanici de biciclete.

În Olanda sunt 21 de locuri de muncă, în Danemarca 20, iar în Italia 15 posturi pentru șoferi de autobuz.

Germania oferă 12 locuri de muncă, Irlanda 5, Finlanda 3, iar Slovenia, Franța și Belgia au câteva poziții disponibile în domenii precum HoReCa sau industrie.

Salariile în aceste țări sunt semnificativ mai mari decât în România. De exemplu, în Norvegia sau Danemarca, veniturile pentru muncitori pot depăși 2.500 – 3.500 de euro net lunar, conform datelor publicate de Eurostat și platformele oficiale EURES.