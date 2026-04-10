Cât de eficienți sunt ochelarii de condus care ar trebui să protejeze șoferii de farurile mașinilor noaptea

Ochelarii „anti-orbire” pentru șofatul pe timp de noapte au fost testați în studii și investigații recente, iar rezultatele au indicat eficiență limitată și posibile riscuri pentru vizibilitate.

Tot mai mulți conducători auto reclamă dificultăți în timpul condusului pe timp de noapte, pe fondul utilizării tot mai răspândite a farurilor LED, mai puternice și mai albe. Fenomenul a dus la o creștere a sesizărilor legate de orbirea temporară produsă de vehiculele care vin din sens opus.

În aceste condiții, piața a dezvoltat produse promovate ca soluții pentru reducerea efectului de orbire. Printre acestea se numără ochelarii „anti-orbire”, comercializați de mult timp ca ajutor pentru șoferii afectați de luminile puternice din trafic. Dacă în trecut erau asociați cu lentile galbene simple, astăzi sunt promovați ca produse cu tehnologii de acoperire menite să reducă reflexiile și disconfortul vizual.

În teorie, acești ochelari ar trebui să îmbunătățească vizibilitatea și să reducă stresul resimțit la volan pe timp de noapte.

O investigație realizată de publicația What Car? a analizat șase modele de ochelari „anti-orbire”, ușor disponibile online. Testele au fost efectuate pe același traseu de aproximativ 20 de kilometri, pe timp de noapte, incluzând atât zone urbane iluminate, cât și sectoare rurale fără iluminat public.

Evaluarea a combinat observațiile subiective ale testerilor cu măsurători obiective ale ritmului cardiac, utilizate pentru estimarea nivelului de stres în timpul condusului.

Rezultatele au indicat că cinci dintre cele șase perechi testate nu au oferit o reducere semnificativă a efectului de orbire și nu au îmbunătățit în mod clar confortul la volan. Mai mult, în unele cazuri, impactul asupra vizibilității a fost considerat problematic.

Un model a ridicat probleme de siguranță, deoarece a întunecat semnificativ mediul înconjurător, îngreunând observarea altor participanți la trafic, inclusiv pietoni sau vehicule neiluminate.

În cadrul testului, au fost analizate inclusiv modele tip clip-on, purtate peste ochelarii de vedere. Singurul produs care a obținut rezultate mai bune a fost Tjutr, un model flip-up, cu preț de pornire de 16 euro, care a fost evaluat cu patru stele din cinci și a oferit o reducere vizibilă a intensității farurilor în anumite condiții.

În contrast, ochelarii HeadLight, vânduți la 19,99 lire sterline și promovați cu tehnologia „Glarecut”, au primit o singură stea.

„Culoarea galbenă intensă a lentilelor oferă totul o tentă de culoare nerealistă, care poate fi destul de derutantă. Mai mult, proprietățile lor anti-orbire sunt slabe. Purtarea lor nu a redus strălucirea farurilor din sens opus și nici nu a oprit refracția luminii care poate produce dâre luminoase în jurul farurilor. De asemenea, sunt cei mai întunecați ochelari testați, astfel că observarea pietonilor de pe marginea drumului poate fi dificilă. Am trecut pe lângă un pieton îmbrăcat în haine închise la culoare și l-am observat doar pentru că purta o lumină la încheietură”, au consemnat testerii.

În cazul acestui model, monitorizarea ritmului cardiac a indicat, de asemenea, un nivel mai ridicat de stres în timpul condusului.

Analiza a arătat că prețul nu a fost corelat cu eficiența. Modelul Boolavard Night Sight, cu un preț de 10 euro, a primit o evaluare de trei stele. În schimb, ochelarii SelectSpecs, cei mai scumpi din test, la 78 de euro, au obținut doar două stele.

Concluziile investigației sunt susținute de un studiu din 2019 realizat de specialiști în oftalmologie, pe un eșantion de 22 de persoane, care au utilizat lentile galbene într-un simulator de condus pe timp de noapte.

Studiul a arătat că lentilele galbene „nu au părut să îmbunătățească detectarea pietonilor pe timp de noapte și nici să reducă asocierea negativă dintre efectul de orbire produs de faruri și performanța de detectare a pietonilor”.

De asemenea, concluzia a fost că „aceste rezultate nu par să susțină recomandarea ca profesioniștii din domeniul îngrijirii ochilor să sfătuiască pacienții să utilizeze ochelari de condus pe timp de noapte cu lentile galbene.”

Date recente arată că problema este resimțită tot mai frecvent de șoferi. Potrivit unui sondaj realizat de RAC, mai mult de jumătate dintre conducătorii auto afectați de farurile puternice au declarat că situația s-a agravat în ultimul sezon rece comparativ cu anul precedent.

Un alt studiu, realizat de Vauxhall, indică faptul că unul din zece șoferi afirmă că evită condusul pe timp de noapte din cauza farurilor puternice și a infrastructurii rutiere slab iluminate. Aproape o cincime dintre cei 2.000 de respondenți au spus că în prezent conduc mai rar noaptea decât în urmă cu 12 luni.

Problema a determinat și discuții la nivel instituțional privind posibila revizuire a standardelor pentru faruri, în urma unei analize realizate de Transport Research Laboratory (TRL), finanțată de Departamentul pentru Transport. Concluziile au arătat că efectul de orbire poate fi corelat direct cu intensitatea farurilor, precum și cu anumite condiții de drum și tipuri de vehicule.