Cum arată ochelarii de vedere ai viitorului. Lentilele sunt adaptate pentru toate tipurile de afecțiuni oftalmologice

Compania finlandeză IXI se pregătește să revoluționeze piața opticii și să lanseze ochelarii inteligenți. Aceștia arată la fel ca modelele tradiționale, dar sunt capabili să „focalizeze automat” în funcție de nevoile vizuale ale purtătorului. Acești ochelari folosesc tehnologia avansată pentru a ajusta prescripția pe loc, oferind o vedere clară și confortabilă în orice situație.

Sistemul este bazat pe senzori de urmărire a ochilor și cristale lichide integrate în lentile, care modifică instantaneu corecția optică, arată CNN. Lentilele bifocale, atribuite în mare parte lui Benjamin Franklin la sfârșitul secolului al XVIII-lea, sunt împărțite în două zone de mărire: una principală, destinată de obicei vederii la distanță, și o zonă mai mică, folosită pentru citit sau pentru vederea de aproape.

O variantă mai recentă, lentila varifocală introdusă în anii 1960, permite o trecere mai lină între zonele de mărire, oferind o vedere mai uniformă. Totuși, ambele tipuri de lentile impun ca utilizatorul să privească prin partea potrivită pentru a vedea clar obiectele apropiate sau îndepărtate.

Deși lentilele varifocale oferă o experiență mai confortabilă, ele pot provoca distorsiuni periferice și necesită o perioadă de adaptare, fiind totodată mult mai scumpe decât modelele obișnuite sau bifocale.

Prin lentilele dinamice pe care le dezvoltă, IXI elimină aceste zone fixe de mărire.

„Lentilele varifocale moderne au acest canal de vizualizare îngust deoarece combină practic trei lentile diferite. Există vedere la distanță, la distanță intermediară și la distanță scurtă, iar aceste lentile nu pot fi combinate perfect. Prin urmare, există zone de distorsiune, părțile laterale ale lentilelor sunt destul de inutile pentru utilizator, iar apoi trebuie să gestionezi cu atenție ce parte a acestui canal de vizualizare privești”, a explicat Niko Eiden, CEO al IXI, citat de CNN.

Potrivit lui Eiden, ochelarii IXI vor avea o zonă de „citire” mai mare pentru vederea de aproape, deși nu la fel de extinsă ca întreaga lentilă, și aceasta va fi poziționată „într-un loc mai optim” pe baza examenului oftalmologic.

Cel mai mare avantaj, adaugă el, este că, în majoritatea cazurilor, zona de citire dispare complet, lăsând întreaga lentilă pentru prescripția principală de distanță.

„Pentru a vedea la distanță, diferența este cu adevărat izbitoare, deoarece cu lentilele varifocale trebuie să te uiți la partea superioară a lentilei pentru a vedea la distanță. Cu lentilele noastre, ai întreaga zonă a lentilei pentru a vedea la distanță — așa cum erai obișnuit când erai puțin mai tânăr”, a explicat Eden,

El a făcut referire la persoanele care purtau ochelari de vedere la distanță încă din adolescență.

IXI are 75 de angajați și a strâns fonduri de puțin peste 40 de milioane de dolari. Ochelarii cu focalizare automată urmează să fie lansați anul viitor și vor fi mai scumpi decât modelele obișnuite.

„Vom fi în segmentul de vârf al ochelarilor existenți”, a declarat Eiden, fără a oferi detalii despre preț.

CEO-ul recunoaște că noii ochelari vin la pachet și cu anumite dezavantaje.

„Acesta va fi încă un produs pe care trebuie să îl încărcați”, a spus el.

Portul de încărcare, magnetic și ascuns discret în zona tâmplelor, va necesita alimentarea peste noapte. Componentele electronice și bateria nu afectează aspectul ochelarilor, care pot fi ușor confundați cu modelele obișnuite, iar greutatea rămâne similară, unul dintre prototipuri cântărind doar 22 de grame.

„În lentilele noastre, desigur, există această zonă de amestec. Partea centrală este zona clară, iar apoi există marginea unde cristalul lichid se oprește și care nu este atât de plăcută la vedere, dar zona centrală este suficient de mare încât să o puteți folosi pentru citit. Deci, avem propriile noastre distorsiuni pe care le introducem, dar în majoritatea cazurilor, acestea nu vor fi vizibile”, a mai spus reprezentantul companiei.