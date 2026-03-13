VisuPro – lentilele care țin pasul cu ochii tăi, chiar și atunci când prezbiopia apare mai devreme

Viața cotidiană a devenit tot mai intensă în ultimii ani. Alternăm rapid privirea între ecranul laptopului, telefon, documente tipărite și obiecte aflate la distanță, de zeci sau chiar sute de ori pe zi. Acest ritm pune o presiune constantă asupra vederii de aproape și accelerează apariția unor simptome care, până nu demult, erau asociate exclusiv cu vârsta de peste 45–50 de ani.

Astăzi însă, tot mai multe persoane sub 40 de ani încep să observe primele semne ale prezbiopiei.

În acest context apare o categorie tot mai frecvent întâlnită în cabinetele de optică: „tinerii prezbiți”. Pentru ei, soluțiile clasice nu sunt întotdeauna potrivite, însă nici amânarea corecției vizuale nu este o opțiune. Ignorarea simptomelor poate duce la disconfort constant, oboseală oculară și scăderea performanței profesionale.

Răspunsul vine din zona inovației optice: VisuPro, noua generație de lentile dezvoltate de HOYA Vision Care, special concepute pentru prezbiopia incipientă.

Când vederea de aproape începe să dea semne de oboseală

Prezbiopia nu apare brusc, semnele fiind subtile darse resimt continuu. Aceste semne pot fi:

nevoia de a îndepărta textul pentru a-l focaliza mai bine

senzația de ochi obosiți după lucrul la calculator

dureri de cap după perioade lungi de citit

dificultăți de concentrare asupra textelor mici

De cele mai multe ori, vederea la distanță rămâne bună, ceea ce face ca problema să fie ignorată sau amânată.

Totuși, lăsată necorectată, prezbiopia incipientă poate accentua stresul ocular și poate afecta productivitatea, confortul vizual și starea generală de bine. De aceea, intervenția timpurie este esențială.

VisuPro – o soluție adaptată stilului de viață modern

Lentilele VisuPro sunt proiectate pentru persoanele active, care își petrec mare parte din zi în fața ecranelor și au nevoie de tranziții vizuale naturale între diferite distanțe.

Designul lor permite susținerea vederii de aproape fără a compromite claritatea la distanță, oferind o experiență vizuală confortabilă pe tot parcursul zilei.

Noua gamă include două variante complementare:

VisuPro All Day

Recomandată persoanelor care poartă ochelari permanent și își doresc confort vizual constant, indiferent de activitate.

VisuPro Flex

Destinată celor care nu poartă ochelari în mod obișnuit — emetropi, purtători de lentile de contact sau persoane care au trecut prin chirurgie refractivă — oferind suport exact atunci când vederea de aproape devine solicitantă.

Tehnologie avansată pentru un confort vizual real

Lentilele VisuPro integrează tehnologii optice dezvoltate pentru a reduce oboseala oculară și pentru a susține focalizarea naturală.

Printre acestea se numără:

Focus Max Optimization

oferă suport suplimentar pentru sarcinile de aproape, precum cititul sau utilizarea dispozitivelor digitale.

Design individualizat

fiecare lentilă este optimizată în funcție de prescripția vizuală, parametrii personali și tipul ramei alese.

Tehnologie de armonizare binoculară

tratarea vederii ca un sistem unitar, echilibrând coordonarea dintre cei doi ochi pentru o experiență vizuală stabilă.

Model binocular avansat

combină mai multe metode de evaluare pentru a oferi o imagine clară și confortabilă la toate distanțele.

VisuPro este o investiție în confortul vizual zilnic și în performanța activităților de zi cu zi.

Tranzițiile între aproape, intermediar și distanță devin fluide, iar ochii sunt susținuți exact acolo unde au cea mai mare nevoie.

Cu peste 60 de ani de experiență în inovația optică, HOYA Vision Care continuă să dezvolte tehnologii care răspund nevoilor reale ale purtătorilor moderni de ochelari. Prezentă și în România, compania colaborează cu o rețea extinsă de specialiști pentru a aduce aceste soluții avansate mai aproape de pacienți.

Articol oferit de HOYA Lens România.