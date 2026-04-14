Cum vor arăta viitorii ochelari „Apple Glass” bazați pe inteligență artificială

Apple pregătește lansarea Apple Glass ca rival direct pentru ochelarii inteligenți Ray-Ban dezvoltați de Meta. Totuși, acest produs nu va reprezenta un proiect izolat, ci va face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei, construită pe trei direcții majore, informează appleinsider.com.

Apple continuă să dezvolte de ani buni propriul concept de ochelari inteligenți, cunoscuți sub numele de Apple Glass, iar debutul acestora pare să fie tot mai aproape. Primele informații sugerează că funcționalitățile inițiale vor fi similare cu cele oferite deja de ochelarii Ray-Ban Meta aflați pe piață.

Potrivit jurnalistului Mark Gurman, de la „Power On”, viitorii ochelari Apple vor fi concepuți pentru utilizare zilnică. Aceștia vor permite realizarea de fotografii și clipuri video, preluarea apelurilor telefonice, gestionarea notificărilor primite pe iPhone și redarea muzicii, transformând dispozitivul într-un accesoriu digital versatil.

Un alt element important va fi integrarea asistentului vocal Siri, care va putea fi activat fără utilizarea mâinilor. Totuși, utilitatea acestei funcții depinde de evoluțiile viitoare ale platformei, fiind strâns legată de o versiune îmbunătățită a sistemului iOS 27.

Chiar și așa, utilizatorii nu ar trebui să se aștepte prea curând la o experiență completă de realitate augmentată. Informațiile apărute anterior indică faptul că un ecran AR ar putea fi introdus abia odată cu a doua generație de ochelari, subliniază Gurman.

Apple explorează în prezent mai multe direcții de design pentru viitorii săi ochelari inteligenți. Deși compania este cunoscută pentru coerența estetică a dispozitivelor sale, în acest caz echipa de creație testează mai multe variante pentru a defini identitatea vizuală potrivită.

Printre opțiunile analizate se numără utilizarea acetatului în locul plasticului, o alegere care ar putea oferi produsului un aspect mai sofisticat și premium. În paralel, sunt luate în calcul mai multe tipuri de rame: de la unele dreptunghiulare masive, inspirate de stiluri clasice populare, până la versiuni mai subțiri ale aceleiași forme.

De asemenea, designerii experimentează cu rame ovale sau rotunde, atât în variante mai mari, cât și în interpretări mai compacte și rafinate. Un alt element distinctiv este modul în care sunt integrate camerele. Spre deosebire de alte produse similare de pe piață, acestea ar urma să fie dispuse vertical, sub forma unor lentile ovale, completate de accente luminoase discrete.

La capitolul finisaje, Apple ia în considerare culori precum negru, albastru oceanic și maro deschis, menite să acopere preferințe variate, dar să păstreze o notă elegantă.

Obiectivul final al companiei este clar: crearea unui design emblematic, ușor de recunoscut, în linie cu identitatea vizuală consacrată a produselor sale. Lansarea acestor ochelari inteligenți este estimată pentru intervalul 2026–2027.

Conectați la iPhone, ochelarii vor valorifica tehnologii precum inteligența artificială și vederea computerizată pentru a extinde modul în care utilizatorii interacționează cu mediul înconjurător. Planul companiei nu se oprește însă aici. În aceeași direcție se înscriu și alte dispozitive aflate în dezvoltare, despre care au circulat deja informații neoficiale.

Printre acestea se numără o versiune avansată de căști wireless, echipate cu camere infraroșu integrate în fiecare cască. Acestea ar putea capta imagini din jur într-un mod similar ochelarilor inteligenți, dar fără a necesita un dispozitiv vizibil pe față.

Un alt concept analizat este cel al unui pandantiv inteligent, purtabil, gândit ca un fel de insignă cu funcții bazate pe inteligență artificială. Acesta ar urma să includă microfoane, difuzor și camere frontale, oferind o nouă formă de interacțiune cu tehnologia. Potrivit speculațiilor, lansarea unui astfel de produs ar putea avea loc abia după apariția ochelarilor, cel mai devreme în jurul anului 2027.

În esență, Apple urmărește să creeze o rețea de dispozitive capabile să colecteze și să interpreteze informații vizuale din mediul utilizatorului. Aceste date ar alimenta sistemele sale de inteligență artificială, contribuind la o mai bună înțelegere a contextului. Astfel, asistentul virtual Siri ar putea oferi răspunsuri și sugestii adaptate în timp real, bazate pe ceea ce „vede” utilizatorul în jurul său.