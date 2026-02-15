Piața auto din România, în scădere cu 1,7%. Care sunt principalii factori

Piața auto din România va înregistra în 2026 o scădere de 1,7%, după patru ani consecutivi de creștere. Contextul global dificil pentru această industrie, dar și turbulențele economico-politice din țara noastră contribuie la această situație, potrivit APIA.

Turbulențele politice și economice vor duce la o scădere a pieței auto din România cu 1,7% a anunțat, vineri, Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Dan Vardie a explicat de ce depinde evoluția pieței auto din România, în condițiile actuale din țara noastră.

„Vedem o temperare a volumelor, dar și o accelerare clară a electrificării, cu hibridele drept soluție dominantă în acest moment, conform tendințelor din piețele internaționale. Evoluția acestui sector va depinde decisiv de coerența și predictibilitatea măsurilor publice de anul acesta care pot susține sau, dimpotrivă, frâna tranziția spre mobilitate sustenabilă, accesibilă și cu beneficii de siguranță pentru participanții la trafic”, a declarat Dan Vardie, președintele APIA.

Se estimează că vor fi comercializate aproximativ 179.500 de vehicule noi. Toate segmentele principale vor înregistra scăderi: autoturismele (1,8%), vehiculele comerciale ușoare (LCV) și minibusurile (0,35%), vehiculele comerciale grele și autobuzele (1,1%).

În contrast, autovehiculele electrificate vor continua să crească (27,9%), similar cu ritmul din 2025. În 2026, acestea vor ajunge să dețină 72% din piața autoturismelor noi. Mașinile complet electrice vor crește moderat cu 7,6%, după ce au pierdut teren în 2024 și 2025 din cauza reducerii subvențiilor Rabla Auto.

Vedetele anului vor fi însă autoturismele full hybrid, cu o creștere de 40%, reprezentând aproape 39% din segmentul electrificat și 28% din totalul autoturismelor.

Motorizările clasice vor continua să piardă teren. Mașinile pe benzină vor scădea cu 38,4% față de 2025, având o cotă de 23,1% din totalul autoturismelor, iar cele diesel vor înregistra un declin de 39%, ajungând la o cotă de doar 4,9%.

Privind segmentele speciale, autoturismele cu tracțiune integrală 4×4 vor avea o scădere de 12,6% a înmatriculărilor, deși vor reprezenta aproximativ 19% din piață. SUV-urile vor crește ușor cu 2,7%, iar clasa E va rămâne aproape stabilă, cu o evoluție de 0,1%.

În ceea ce privește vehiculele comerciale, segmentul LCV și minibus va înregistra o stagnare de -0,3%, cu o cotă de piață de 9,8%, similară cu cea din 2025. Vehiculele grele și autobuzele vor scădea ușor cu 1,1%, însă segmentul electrificat HCV+Bus va înregistra un plus de 13,6% în 2026.