Benzina și motorina, pe val de scumpiri. Efectele conflictului din Orientul Mijlociu ajung și în Republica Moldova

Potrivit instituției, evoluțiile recente din zona Golfului Piersic, inclusiv atacurile aeriene și tensiunile din apropierea Strâmtorii Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din consumul mondial de țiței – au generat presiuni majore asupra cotațiilor internaționale. Petrolul Brent a înregistrat creșteri semnificative, iar piețele bursiere au reacționat negativ pe fondul incertitudinilor geopolitice.

ANRE precizează că, în funcție de durata și amploarea tensiunilor militare, dar și de eventualele perturbări ale infrastructurii energetice din regiune, trendul de creștere al cotațiilor ar putea continua și în perioada următoare.

Reprezentanții Agenției susțin că actualul mecanism de stabilire a prețurilor limitează impactul imediat al acestor fluctuații externe asupra consumatorilor din Republica Moldova.

„Aceste fluctuații externe influențează și nivelul prețurilor de comercializare cu amănuntul pe piața internă. Mecanismul existent de plafonare zilnică a prețurilor de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei de tip standard, prin utilizarea mediei de 14 zile a cotațiilor Platts, protejează consumatorii de fluctuații bruște și nu permite companiilor petroliere să intervină în procesul de stabilire a prețurilor prin majorări nejustificate. Astfel, efectul creșterii cotațiilor internaționale va fi transpus gradual în prețurile stabilite de către Agenție și poate fi atenuat de evoluția ulterioară a acestora”, se arată în comunicatul ANRE.

Instituția subliniază că ajustările de preț nu se produc instantaneu, ci sunt calculate în baza unei medii pe 14 zile, ceea ce ar reduce riscul unor scumpiri bruște la pompă.

Chiar și în aceste condiții, ANRE a anunțat deja noi majorări pentru ziua de 3 martie. Benzina se va scumpi cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani.

Astfel, un litru de benzină COR 95 va putea fi comercializat la un preț maxim de 23 de lei și 84 de bani, iar motorina standard va ajunge la 20 de lei și 87 de bani pentru un litru.

Specialiștii nu exclud noi ajustări în cazul în care tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să afecteze fluxurile internaționale de țiței.

În paralel, Agenția dă asigurări că, la acest moment, Republica Moldova nu se confruntă cu riscuri privind aprovizionarea cu carburanți.

„ANRE anunță că stocul total al carburanților acoperă necesitățile Republicii Moldova și nu prezintă, la acest moment, factori de risc sistemic pentru consumatori.”

Instituția mai precizează că are instituit un mecanism de raportare zilnică a stocurilor deținute de companiile importatoare, ceea ce permite monitorizarea continuă a volumelor disponibile pe piață.

„ANRE continuă să monitorizeze situația și evoluțiile de pe piețele petroliere internaționale și asigură consumatorii că actualul mecanism este unul extrem de transparent, garantând corectitudine maximă la formarea prețurilor pentru produsele petroliere”, mai adaugă instituția.

În contextul în care prețul petrolului a urcat cu până la 13% la începutul tranzacțiilor din 2 martie, iar bursele internaționale sunt sub presiune, șoferii din Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru o perioadă de ajustări succesive ale tarifelor la pompă, influențate direct de evoluțiile geopolitice din afara țării.