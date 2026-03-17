Războiul premierilor continuă. Bolojan, atacat din toate părțile: Dacă faci parte din secte sado-masochiste, nu vii la conducere

Premierul Ilie Bolojan a trecut printr-o schimbare negativă de când se află la guvernare împreună cu USR, a afirmat Victor Ponta în emisiunea lui Ionuț Cristache. Fostul premier susține că Bolojan ar fi „capturat” de formațiunea politică și că nu mai acționează în interesul românilor.

Fostul premier a afirmat că Bolojan nu este „un om rău”, dar îl vede ca pe un politician care pare să accepte cu ușurință problemele prin care trece România. De asemenea, Victor Ponta a vorbit despre influența pe care USR o are asupra deciziilor acestuia.

„Ar fi cazul ca Bolojan să fie eliberat. Eu l-aș elibera pe domnul Bolojan de useriști, că el nu-i om rău. El nu era așa, nu știu ce i-au făcut de l-au transformat într-un userist de-ăsta habotnic, care se bucură că e rău în țară. Trebuie să te bucuri că e bine, până la urmă asta e definiția omului politic. Dacă faci parte din secte sado-masochiste nu vii la conducere”, a declarat Ponta.

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat marți un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând Executivul că dezinformează opinia publică în privința situației bugetare și a efectelor inflației.

Într-o postare pe Facebook, Ciolacu a scris că Guvernul susține în mod eronat că nu există fonduri pentru implementarea „Pachetului de solidaritate” propus de PSD, în timp ce creșterea prețurilor la carburanți generează venituri suplimentare considerabile la bugetul de stat.

„Bolojan și Nazare spun că nu există 1,7 miliarde ca să acopere toate măsurile Pachetului de Solidaritate propus de PSD, dar lasă prețurile la carburanți să explodeze, iar asta înseamnă 5-6 miliarde în plus la buget (…). Îi mint pe români cu un cinism absolut”, a scris Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că o eventuală creștere a inflației peste prognoza de 4% pentru 2026 ar aduce miliarde de lei în plus la buget. De asemenea, el a adăugat că majorarea prețului combustibililor cu un leu ar genera aproximativ 250 de milioane de lei lunar din TVA.

Ciolacu susține că aceste sume ar putea fi folosite pentru sprijinirea populației vulnerabile, propunând acordarea de ajutoare directe prin intermediul cardurilor sociale deja existente, estimând un sprijin lunar de circa 200 de lei pentru cheltuieli precum carburant, energie sau gaze.

Liderul social-democrat a lansat și critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de empatie și de politici orientate exclusiv spre piața liberă.

„Din păcate, Bolojan și empatia sunt două drepte paralele. Nu poți pretinde empatie unui satrap (…). A te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură”, a afirmat Ciolacu.

El a mai subliniat că românii nu mai cred în mesajele Guvernului și a sugerat că mandatul actualului premier se apropie de final.