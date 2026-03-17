Marcel Ciolacu susține că Guvernul condus de Bolojan „minte cu cinism". Urarea fostului lider al PSD
Din cuprinsul articolului

Tensiunile politice cresc pe fondul crizei economice și al scumpirilor din energie, după ce președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta îi acuză că induc în eroare opinia publică în privința resurselor bugetare și a efectelor inflației.

Declarațiile vin într-un moment în care Guvernul susține că nu există suficiente fonduri pentru implementarea unor măsuri sociale, în timp ce prețurile la carburanți continuă să crească.

Ciolacu acuză Guvernul că „minte cu cinism” în privința bugetului

Marcel Ciolacu a afirmat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că Executivul transmite un mesaj eronat privind lipsa banilor pentru măsuri sociale, în timp ce permite creșterea prețurilor la carburanți, ceea ce ar genera venituri suplimentare semnificative la buget.

„Bolojan şi Nazare spun că nu există 1,7 miliarde ca să acopere toate măsurile Pachetului de Solidaritate propus de PSD, dar lasă preţurile la carburanţi să explodeze, iar asta înseamnă 5-6 miliarde în plus la buget – evident, pe lângă câştiguri mai mari pentru companiile din energie! Îi mint pe români cu un cinism absolut. Şi nu trebuie să fii expert în economie ca să vezi neadevărul flagrant pe care au construit un castel de nisip”, a declarat Ciolacu.

Acesta susține că veniturile suplimentare generate de inflație și de scumpirea combustibililor ar putea fi utilizate pentru sprijinirea populației.

pompa combustibil, benzină, motorină

Sursă foto: Pixabay

Venituri suplimentare estimate din scumpirea carburanților

Potrivit lui Marcel Ciolacu, o creștere a prețului combustibililor ar avea un impact direct asupra veniturilor bugetare.

Acesta a afirmat că majorarea prețurilor la carburanți cu un leu ar genera aproximativ 250 de milioane de lei lunar din TVA.

În plus, liderul social-democrat susține că o rată a inflației mai mare decât cea prognozată pentru anul 2026 ar putea aduce venituri suplimentare de miliarde de lei la bugetul de stat.

Propunere de sprijin direct pentru populație

Marcel Ciolacu a propus acordarea de ajutoare directe pentru categoriile vulnerabile.

Fostul premier a sugerat utilizarea infrastructurii existente a cardurilor sociale pentru a distribui un sprijin lunar de aproximativ 200 de lei, destinat acoperirii cheltuielilor cu combustibilul, energia sau gazele.

Potrivit acestuia, aceste fonduri ar putea proveni din veniturile suplimentare generate de creșterea prețurilor la carburanți.

Critici la adresa politicilor economice ale Guvernului

Președintele Consiliului Județean Buzău a criticat și lipsa unor măsuri de plafonare a prețurilor, acuzând Guvernul că pune accent pe principiile pieței libere în detrimentul protecției sociale.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să intervină pentru a limita impactul scumpirilor asupra populației.

Atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan

Declarațiile lui Marcel Ciolacu au inclus și un atac personal la adresa premierului.

„Din păcate, Bolojan şi empatia sunt două drepte paralele. Nu poţi pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanţei. Sper ca parlamentarii – mai ales liberali – să înţeleagă că a te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură. Iar, cu oricâte cuvinte pompoase ar încerca să îmbrace aşa ceva, românii nu mai înghit asemenea baliverne. Era Bolojan se apropie de sfârşit!”, a afirmat Ciolacu.

Mesajul s-a încheiat cu o referire ironică la ziua de naștere a premierului:

„La mulţi ani, Ilie Bolojan. Sper că este, totuşi, prima şi ultima zi de naştere cu tine premier”.

