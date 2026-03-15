Politica

Grindeanu îl roagă public pe Bolojan să intervină la prețurile carburanților

Grindeanu îl roagă public pe Bolojan să intervină la prețurile carburanțilorSursa foto: Pixabay
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Guvernul trebuie să acționeze urgent pentru a compensa creșterea prețurilor la combustibili. Acesta a afirmat că atât ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cât și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, au prezentat deja măsuri concrete, însă aplicarea lor depinde exclusiv de premierulIlie Bolojan.

Grindeanu a mai spus că soluțiile privind prețurile la carburanți au fost prezentate în coaliție încă de săptămâna trecută, direct prim‑ministrului, și ulterior făcute publice.

Sorin Grindeanu: „Aștept și mă rog și public de domnul prim‑ministru să aplice rapid aceste scheme”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit liderului PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a pus pe masa coaliției un set de măsuri menite să atenueze impactul scumpirilor la combustibili. Grindeanu a insistat că există „preocupare reală” în interiorul Guvernului pentru această problemă, însă decizia finală aparține premierului:  „Aștept și mă rog și public de domnul prim‑ministru să aplice rapid aceste scheme.”

Grindeanu a mai spus că,  atât în domeniul energiei, cât și în agricultură, miniștrii au pregătit instrumente de compensare, iar întârzierea implementării poate afecta sectoare economice esențiale: „Aștept și mă rog și public de domnul prim‑ministru să aplice rapid aceste scheme”.

Victor Ponta critică bugetul pe 2026: Neserios, o să ne fie mai rău. Nu au ce căuta cu USR, e o grupare antiromânească
Victor Ponta critică bugetul pe 2026: Neserios, o să ne fie mai rău. Nu au ce căuta cu USR, e o grupare antiromânească
Trecerea la ora de vară. Secretele nopții în care timpul sare înainte
Trecerea la ora de vară. Secretele nopții în care timpul sare înainte

 

22:00 - Victor Ponta critică bugetul pe 2026: Neserios, o să ne fie mai rău. Nu au ce căuta cu USR, e o grupare antiromânească
21:51 - Povestea balerinei poreclită „mica sălbatică”. A schimbat istoria dansului, deși era batjocorită din cauza fizicului său
21:43 - Grindeanu îl roagă public pe Bolojan să intervină la prețurile carburanților
21:31 - Trecerea la ora de vară. Secretele nopții în care timpul sare înainte
21:23 - Sorin Grindeanu: Vom vota acest buget, dar în condiţiile noastre. E făcut după chipul şi asemănarea lui Bolojan
21:15 - Ziua când fiica unui dictator a ales să nu mai stea în țara cu sistemul clădit de tatăl său

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice

