Grindeanu îl roagă public pe Bolojan să intervină la prețurile carburanților

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Guvernul trebuie să acționeze urgent pentru a compensa creșterea prețurilor la combustibili. Acesta a afirmat că atât ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cât și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, au prezentat deja măsuri concrete, însă aplicarea lor depinde exclusiv de premierulIlie Bolojan.

Grindeanu a mai spus că soluțiile privind prețurile la carburanți au fost prezentate în coaliție încă de săptămâna trecută, direct prim‑ministrului, și ulterior făcute publice.

Potrivit liderului PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a pus pe masa coaliției un set de măsuri menite să atenueze impactul scumpirilor la combustibili. Grindeanu a insistat că există „preocupare reală” în interiorul Guvernului pentru această problemă, însă decizia finală aparține premierului: „Aștept și mă rog și public de domnul prim‑ministru să aplice rapid aceste scheme.”

Grindeanu a mai spus că, atât în domeniul energiei, cât și în agricultură, miniștrii au pregătit instrumente de compensare, iar întârzierea implementării poate afecta sectoare economice esențiale.