Creșterea prețului la motorină este inevitabilă. Ce spune Bolojan despre restricțiile pentru șoferi

Premierul Ilie Bolojan a declarat că războiul din Orientul Mijlociu a generat presiuni majore asupra pieței combustibililor, în special asupra motorinei, iar România nu poate evita aceste evoluții.

Potrivit șefului Guvernului, turbulențele de pe piața petrolului sunt legate de problemele din lanțurile de aprovizionare, iar situația ar putea deveni mai gravă dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne blocat pentru o perioadă mai lungă.

Ilie Bolojan a anunțat că luni va avea o întâlnire cu reprezentanții companiei OMV, inclusiv cu președintele acesteia, Alfred Stern.

„Cred că domnul Stern, cu care mă văd luni, pentru că avem o întâlnire cu conducerea companiei OMV, a venit cu o soluție sau cu o estimare care ține seama de o blocare a tranzitării Strâmtorii Ormuz pentru o bună perioadă de timp. În astfel de condiții, sigur că actualele turbulențe care sunt pe piața de țiței și de combustibil se vor amplifica, putând să degenereze într-o criză”, a declarat premierul la un post de televiziune.

Premierul a explicat că, în ultimele două săptămâni, doar aproximativ 10% din traficul normal a trecut prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol: „Acum avem niște turbulențe, pentru că aceste lanțuri de aprovizionare nu mai funcționează. Doar 10% din traficul normal prin această strâmtoare a trecut în aceste două săptămâni. Este evident că cei care se aprovizionau în țările asiatice au un deficit de aprovizionare, ca atare ei cumpără de peste tot și a apărut o presiune suplimentară atât pe cantități, cât și pe prețuri”.

În acest context, mai multe state au încercat să reducă presiunea pe piață prin măsuri precum eliberarea de combustibil din rezervele strategice, creșterea producției sau permisiunea de a cumpăra țiței produs de Rusia fără sancțiuni.

Premierul a precizat că aceste măsuri urmăresc stabilizarea pieței și a exprimat speranța că situația se va calma într-un interval scurt.

„Sper să nu ajungem într-o astfel de situație și într-o perioadă rezonabilă, o săptămână sau două, lucrurile să se reașeze în așa fel încât lanțurile de aprovizionare să funcționeze”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, cotațiile pe piețele internaționale au crescut în ultimele zile cu aproximativ 40–50%, ceea ce a dus la majorări ale prețurilor la combustibil în multe state.

„Era inevitabil, atât din punct de vedere emoțional, pentru că asta se întâmplă, dar și din punct de vedere real, pentru că cotațiile pe toate piețele au crescut cu 40-50% în aceste zile, să avem o creștere a prețurilor la combustibil”, a spus Bolojan.

El a adăugat că majorările se observă în întreaga lume, de la Statele Unite, unde creșterile sunt de aproximativ 30%, până în mai multe țări din Europa.

Premierul a explicat că presiunea cea mai mare asupra prețurilor se înregistrează la motorină, care este un produs deficitar în această regiune.

Motorina, care este un produs deficitar în zona noastră, a avut o creștere mult mai mare, de la 60-70%, în timp ce benzina este sub creșterea țițeiului, a spus Ilie Bolojan.

El a precizat că România are capacități de rafinare mai mari pentru benzină și este exportator de acest tip de combustibil, motiv pentru care presiunea asupra prețurilor este mai mare la motorină.

„România are capacități de rafinare pe benzină mult mai mari, suntem exportatori de benzină, de aceea presiunea în Europa, dar și în România este pe componenta de motorină”, a explicat premierul.

Guvernul a adoptat măsuri pentru a limita impactul scumpirilor asupra unor sectoare importante ale economiei.

„Am adoptat schema de sprijin pentru transportatori. Era o schemă care expira la finalul acestei luni. Le-am dat o predictibilitate până la finalul anului, prin care, din costul accizei, vom suporta nu 65 de bani ca până acum, ci 85 de bani, cu evaluare trimestrială”, a spus Bolojan.

Potrivit acestuia, nivelul compensării ar putea fi ajustat în funcție de evoluția prețurilor.

Dacă lucrurile merg într-o direcție proastă, să creștem această compensare, iar dacă prețurile se reduc și revin la normal, să putem scădea compensarea, a explicat premierul.

El a adăugat că o măsură similară va fi aplicată și în cazul agricultorilor, pentru a proteja două sectoare economice cu impact direct asupra economiei.

Întrebat dacă în România s-ar putea ajunge la situația în care oamenii să poată circula cu mașina doar cinci zile din șapte, Ilie Bolojan a răspuns că un astfel de scenariu nu este luat în calcul: „În momentul acesta și în etapa următoare, nu”.