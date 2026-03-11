Prețul petrolului, volatilitate ridicată. AIE analizează eliberarea rezervelor strategice

Cotațiile petrolului au înregistrat variații miercuri, pe fondul discuțiilor privind o posibilă intervenție majoră a International Energy Agency (AIE), care analizează eliberarea unei cantități semnificative de petrol din rezervele strategice pentru a limita impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice, potrivit Reuters.

Pe piețele internaționale, prețurile au evoluat ușor în creștere. Contractele futures pentru petrolul Brent crude oil au urcat cu aproximativ 11 cenți, echivalentul unui avans de 0,13%, ajungând la 87,91 dolari pe baril. În același timp, cotația pentru West Texas Intermediate (WTI), referința principală pentru piața americană, a crescut cu 7 cenți, respectiv 0,08%, până la nivelul de 83,52 dolari pe baril.

Mișcările de pe piață apar într-un moment în care Agenția Internațională pentru Energie examinează posibilitatea utilizării rezervelor strategice de petrol pentru a stabiliza oferta globală.

Conform planului aflat în discuție, cantitatea de petrol eliberată ar putea depăși intervenția realizată în 2022, când statele membre ale agenției au pus pe piață aproximativ 182 de milioane de barili pentru a contracara efectele generate de izbucnirea invazia Rusiei în Ucraina.

Pe lângă aceste discuții privind rezervele strategice, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu continuă să influențeze puternic evoluția pieței petrolului. Conflictul regional și riscurile asociate transportului de energie prin principalele rute maritime au alimentat incertitudinile investitorilor și fluctuațiile de preț.

Autoritățile americane au anunțat că loviturile aeriene lansate marți de către SUA și Israel asupra unor obiective din Iran s-au numărat printre cele mai intense operațiuni militare de la începutul confruntării regionale.

În paralel, oficialii americani au precizat că forțele navale lucrează la eliminarea minelor maritime amplasate în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global.

Această strâmtoare este considerată un punct strategic esențial pentru comerțul mondial cu energie, deoarece o parte semnificativă a exporturilor de petrol din statele din Golful Persic tranzitează acest pasaj maritim. Orice perturbare a traficului în zonă poate produce reacții rapide pe piețele energetice.

Declarațiile contradictorii ale liderilor implicați în conflict au contribuit, de asemenea, la volatilitatea piețelor. Președintele american Donald Trump a sugerat anterior că ostilitățile cu Iranul ar putea ajunge în curând la final. În replică, reprezentanții Corpul Gardienilor Revoluționari Islamici au transmis că decizia privind momentul încheierii conflictului aparține Teheranului.

Oficialii iranieni au avertizat totodată că, dacă acțiunile militare împotriva țării vor continua, autoritățile de la Teheran ar putea lua măsuri drastice în regiune, inclusiv blocarea Strâmtorii Ormuz. Într-un astfel de scenariu, exporturile de petrol din zona Golfului ar putea fi afectate sever, ceea ce ar genera presiuni suplimentare asupra prețurilor pe piețele internaționale.