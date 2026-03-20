Nicușor Dan, despre posibilitatea demisiei lui Ilie Bolojan: Sprijinul îl dă majoritatea parlamentară

Nicușor Dan, președintele României, a declarat că sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan depinde de majoritatea parlamentară. Totodată, șeful statului a exclus posibilitatea unor alegeri anticipate.

Președintele Nicușor Dan a declarat, la Bruxelles, că susținerea pentru premierul Ilie Bolojan este dată în mod esențial de majoritatea parlamentară. Șeful statului a spus că își dorește continuitate la nivel politic, dar a lăsat deschisă evoluția situației.

„Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru, evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a spus Nicuşor Dan.

Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor privind o posibilă rotativă guvernamentală și eventuale schimbări la nivelul conducerii Executivului.

La finalul reuniunii Consiliului European, președintele a precizat că există semne de stabilizare față de ziua precedentă.

„Suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă (joi dimineaţă - n.r.)”, a declarat acesta.

Afirmația vine pe fondul tensiunilor recente din coaliția de guvernare, care au generat speculații privind viitorul Executivului.

Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, șeful statului a respins clar acest scenariu, invocând riscurile de instabilitate

„Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a spus Nicuşor Dan.

Președintele a făcut referire și la climatul politic intern, cerând o temperare a conflictelor și o mai bună comunicare publică.

„Bineînţeles că noi toţi ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spaţiul public să existe şi exemple de lucruri bune, pe care miniştrii le fac şi sunt, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administraţie, cum a fost la sfârşitul anului trecut aşa-numita Ordonanţă Trenuleţ, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens şi, legislativ, normativ, România progresează”, a arătat Nicuşor Dan.

Șeful statului a abordat și tema aplicării referendumului privind Capitala și a declarat că acesta ar urma să fie inclus în Legea bugetului de stat, prin amendamente.

„În varianta plecată de la Guvern nu era, dar cu amendamentele pe care ştiu că partidele s-au înţeles, referendumul este aplicat.

Referendumul are două componente: impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul Legii bugetului şi aici referendumul este aplicat în urma amendamentului şi mai este Codul Fiscal. Dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm şi la el - care se referă la taxe şi impozite locale”, a spus preşedintele.