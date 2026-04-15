Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan cere UE creșterea cooperării cu SUA și spijinirea reformei ONU

Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan cere UE creșterea cooperării cu SUA și spijinirea reformei ONU
Rareș Bogdan. Sursa foto: Facebook/ Rareș Bogdan
Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan, membru în comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, a cerut executivului UE și Consiliului Uniunii Europene creșterea cooperării cu Statele Unite ale Amerii (SUA) și spijinirea reformei Organizației Națiunilor Unite (ONU), potrivit unei postări pe Facebook.

Sprijin pentru reformarea ONU și colaborare mai bună cu SUA

„Comisia de Afaceri Externe (AFET), unde sunt vicepreședinte, a cerut azi Comisiei și Consiliului să sprijine reforma ONU în sensul creșterii eficacității în abordarea crizelor, eliminării potențialelor părtiniri și creșterea cooperării cu SUA”, a scris politicianul, membru al Partidului Popular European (EPP).

De asemenea, finanțarea Ucrainei din activele înghețate ale Federației Ruse a fost adusă pe agenda Comisiei Europene și Consiliului European de Rareș Bogdan.

„Totodată, dorim condamnarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și mobilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, fără a impune o sarcină financiară statelor UE”, a mai afirmat politicianul român de la Bruxelles.

Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii
Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii

Rareș Bogdan despre „rolul destabilizator” al Iranului și interpușilor săi

Europarlamentarul s-a referit și la conflictul în curs din Orientul Mijlociu, dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, aflat deocamdată într-o perioadă de încetare a focului de două săptămâni, pentru negocieri. El a atras atenția asupra rolului nefast jucat de regimul de la Teheran asupra zonei și a lumii întregi.

„Nu în ultimul rând, trebuie recunoscut rolul destabilizator jucat de Iran și interpușii săi”, mai afirmă Rareș Bogdan, membru al Partidului Național Liberal.

Folosirea AI pentru propagandă și manipulare este un alt domeniu pe care eurodeputatul PPE vrea să-l aducă pe agenda celor două instituții ale Uniunii Europene.

„De asemenea, ONU trebuie să prioritizeze combaterea dezinformării, răspândită prin amplificarea algoritmică de către platformele online mari, a exploatării modelelor lingvistice de către actori străini răuvoitori”, a scris Rareș Bogdan.

ONU / sursa foto: dreamstime.com

Turcia trebuie recunoscută ca partener strategic al UE, spune Rareș Bogdan

„Am mai votat pentru parteneriatul cu Uzbakistan, dar și o propunere de rezoluție pentru plenul Parlamentului European, rezoluție în care recunoaștem Turcia ca partener strategic, dar dorim progrese în materie de stat de drept, drepturi fundamentale, libertate de exprimare și sistem judiciar, cheile procesului de aderare la UE”, a încheiat politicianul.

Stiri calde

17:14 - Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
17:08 - Carburanții se ieftinesc accelerat. Motorina scade cu aproape un leu într-o singură zi
17:03 - Evaluarea legislației UE privind tutunul riscă să afecteze obiectivul unei Europe fără fumat până în 2040, prin nel...
16:51 - Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii
16:42 - Rusia a pierdut peste 1.000 de militari și zeci de sisteme de artilerie într-o singură zi, potrivit Kievului
16:35 - Vrăjitoarele Sandra Bullock și Nicole Kidman se întorc în „Practical Magic 2”. Când va fi lansarea

Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară

