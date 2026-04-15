Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan cere UE creșterea cooperării cu SUA și spijinirea reformei ONU

Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan, membru în comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, a cerut executivului UE și Consiliului Uniunii Europene creșterea cooperării cu Statele Unite ale Amerii (SUA) și spijinirea reformei Organizației Națiunilor Unite (ONU), potrivit unei postări pe Facebook.

„Comisia de Afaceri Externe (AFET), unde sunt vicepreședinte, a cerut azi Comisiei și Consiliului să sprijine reforma ONU în sensul creșterii eficacității în abordarea crizelor, eliminării potențialelor părtiniri și creșterea cooperării cu SUA”, a scris politicianul, membru al Partidului Popular European (EPP).

De asemenea, finanțarea Ucrainei din activele înghețate ale Federației Ruse a fost adusă pe agenda Comisiei Europene și Consiliului European de Rareș Bogdan.

„Totodată, dorim condamnarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și mobilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, fără a impune o sarcină financiară statelor UE”, a mai afirmat politicianul român de la Bruxelles.

Europarlamentarul s-a referit și la conflictul în curs din Orientul Mijlociu, dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, aflat deocamdată într-o perioadă de încetare a focului de două săptămâni, pentru negocieri. El a atras atenția asupra rolului nefast jucat de regimul de la Teheran asupra zonei și a lumii întregi.

„Nu în ultimul rând, trebuie recunoscut rolul destabilizator jucat de Iran și interpușii săi”, mai afirmă Rareș Bogdan, membru al Partidului Național Liberal.

Folosirea AI pentru propagandă și manipulare este un alt domeniu pe care eurodeputatul PPE vrea să-l aducă pe agenda celor două instituții ale Uniunii Europene.

„De asemenea, ONU trebuie să prioritizeze combaterea dezinformării, răspândită prin amplificarea algoritmică de către platformele online mari, a exploatării modelelor lingvistice de către actori străini răuvoitori”, a scris Rareș Bogdan.

„Am mai votat pentru parteneriatul cu Uzbakistan, dar și o propunere de rezoluție pentru plenul Parlamentului European, rezoluție în care recunoaștem Turcia ca partener strategic, dar dorim progrese în materie de stat de drept, drepturi fundamentale, libertate de exprimare și sistem judiciar, cheile procesului de aderare la UE”, a încheiat politicianul.