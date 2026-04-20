Blocajul politic din România, în presa internațională: O confruntare care ar putea duce la prăbușirea alianței aflate la putere

Blocajul politic din România a fost tratat pe larg inclusiv de presa internațională. Jurnaliștii de la Bloomberg au remarcat, la rândul lor, presiunea care există pe premierul Ilie Bolojan, căruia social-democrații îi cer demisia.

PSD va decide, luni seară, dacă își retrage sprijinul politic pentru Ilie Bolojan, premierul României. La ora 17:00, în Parlament, este programat un eveniment intern de amploare, la care aproximativ 5.000 de delegați din toată țara sunt așteptați să voteze la reuniunea intitulată „Momentul adevărului”.

Social-democrații vor hotărî dacă mai susțin actualul prim-ministru, aflat în fruntea unui guvern sprijinit de o coaliție formată din PSD, PNL, USR și UDMR.

Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special la pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”, va fi întrebarea adresată membrilor partidului.

Ce a scris presa internațională despre blocajul politic din România

Situația nu a fost trecută cu vederea nici în străinătate, unde jurnaliștii de la Bloomberg au realizat un articol amplu, în care prezintă situația din țară.

România se pregătește pentru noi turbulențe politice, în contextul în care prim-ministrul Ilie Bolojan este pregătit să sfideze apelul celui mai mare partid din coaliția de guvernare de a demisiona, într-o confruntare care ar putea duce la prăbușirea alianței aflate la putere”, a scris, luni dimineață, Bloomberg.

Articolul din Bloomberg. Sursa foto: captură

Jurnaliștii de la Bloomberg sunt familiarizați cu problemele cu care se confruntă România

La rândul lor, jurnaliștii au amintit de tensiunile existente între PSD și PNL care nu pot fi lăsate în urmă, în ciuda eforturilor lui Nicușor Dan, președintele României.

Social-democrații urmează să își retragă sprijinul pentru premier în cadrul unei consultări interne programate pentru mai târziu, luni, invocând ceea ce ei descriu drept abordarea austeră a lui Bolojan și coordonarea deficitară din cadrul coaliției formate din patru partide”, au mai scris jurnaliștii.

  1. Theo spune:
    20 aprilie 2026 la 15:37

    Nu este o abordare austera, cum scrieti aici. Este o abordare duplicitara : austeritate pentru saraci, simultan cu premii fiscale pentru bogati.

