Flightradar24, cea mai urmărită platformă din lume. Cum puteți urmări haosul provocat de război

Flightradar24 a evoluat în ceea ce este astăzi o platformă de referință la nivel global pentru monitorizarea zborurilor. Originar ca un portal dedicat comparării prețurilor la biletele de avion, instrumentul suedez a căpătat notorietate internațională prin capacitatea sa de a urmări în timp real perturbările zborurilor, informează theguardian.com.

Recent, platforma a devenit indispensabilă pentru observarea efectelor asupra traficului aerian generate de conflictul SUA, Israel și Iran, iar Ikael Robertsson și Olov Lindberg nu și-au imaginat că ar putea crea unul dintre cele mai urmărite instrumente de monitorizare a traficului aerian la nivel global.

Inițial, scopul lor a fost să atragă mai mulți vizitatori către portalul suedez de comparare a prețurilor pentru zboruri, așa că au adăugat o pagină care afișa în timp real traficul aerian. Acea pagină s-a transformat rapid în ceea ce astăzi este cunoscut sub numele de Flightradar24, platforma la care oamenii din întreaga lume apelează atunci când cerul devine haotic și imprevizibil.

În 2010, erupția vulcanului Eyjafjallajökull din Islanda a blocat zborurile europene, iar milioane de persoane au folosit Flightradar24 pentru a vedea în timp real mișcările aeronavelor sau absența lor.

Aceasta a fost prima mare atracție de utilizatori curioși care urmăreau în direct un eveniment aviatic major. Nu avea să fie ultima. „Poți alege orice fel de eveniment aviatic major dorești”, explică Fredrik Lindahl, CEO al Flightradar24, de la dispariția zborului 370 al Malaysia Airlines în 2014, până la paralizarea industriei turismului în timpul pandemiei de Covid-19 din 2020.

Platforma nu este urmărită doar în momentele de criză care afectează milioane de oameni. Și călătoria unei singure persoane poate genera un interes uriaș.

Când activistul rus Alexei Navalnîi a fost transportat la Berlin în 2020 pentru tratament după presupusa otrăvire și, mai târziu, la întoarcerea sa în Rusia în 2021, milioane de oameni au urmărit zborurile în direct.

În ultimele zile, tensiunile din Orientul Mijlociu, generate de conflictele dintre SUA, Israel și Iran, au provocat închiderea rapidă a spațiului aerian, determinând perturbări masive pentru sute de mii de călători.

Flightradar24 a oferit spectatorilor o imagine clară a haosului din aer. După atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului și replicile iraniene cu rachete, coridoarele de zbor s-au restrâns dramatic: unul traversa nordul Iranului prin Caucaz, ocolind spațiul aerian închis al Ucrainei, iar celălalt mergea sudic prin Egipt, Arabia Saudită și Oman, marcate de simboluri galbene cu avioane.

„La fiecare eveniment aviatic major, traficul pe platformă crește semnificativ, apoi scade treptat” a explicat Lindahl. „Totuși, rămâne puțin mai ridicat decât înainte”.

Până acum, cel mai mare interes înregistrat de Flightradar24 a fost în 2022, când 4,8 milioane de oameni au urmărit zborul scurt al avionului care transporta sicriul regretatei Regine de la Edinburgh la Northolt.

Flightradar24 funcționează printr-o rețea impresionantă de aproximativ 58.000 de receptoare radio, inclusiv câteva plasate în Antarctica, care urmăresc permanent traficul aerian. Totul a început cu doar două receptoare, instalate de fondatorii Robertsson și Lindberg în propriile locuințe, după ce au descoperit că este posibil să monitorizezi zborurile folosind echipamente cumpărate din Marea Britanie.

„Părea ceva imposibil”, a mărturisit Robertsson. „Cum poți urmări traficul aerian cu o cutiuță atât de mică? Dacă aș fi dat de așa ceva astăzi, probabil aș fi crezut că e o înșelătorie”.

Fiecare avion este echipat cu un emițător care transmite date despre zbor, indicativ, poziție, direcție, viteză și altitudine. Aceste informații sunt preluate în timp real de rețeaua de receptoare.

La începutul anului 2010, site-ul atrăgea zilnic până la 40.000 de vizitatori. Interesul public a explodat însă în aprilie, când erupția vulcanului Eyjafjallajökull a blocat peste 100.000 de zboruri și a închis peste 300 de aeroporturi, generând patru milioane de accesări în câteva ore, potrivit lui Robertsson.

Fenomenul s-a repetat și în contextul tensiunilor internaționale. Sâmbătă, după izbucnirea conflictului în Iran și în regiunea înconjurătoare, traficul pe Flightradar24 s-a dublat față de nivelul normal. „Am avut o creștere bruscă sâmbătă, un mic recul duminică, apoi un nou salt luni. Acum, treptat, traficul revine la normal”, a explicat Robertsson.

Flightradar24 și-a construit modelul de afaceri în jurul pasionaților de aviație, oferind un nivel premium care aduce acces la informații suplimentare pentru utilizatorii cei mai dedicați. Abonamentele generează aproximativ 70% din veniturile companiei, în timp ce restul provine din pachete comerciale destinate operatorilor din industrie și din publicitate.

Platforma se sprijină pe comunitatea de entuziaști. „Ne concentrăm pe un produs gratuit extrem de puternic, pentru că fundamentul Flightradar24 este bazat pe crowdsourcing, cu persoane din întreaga lume care găzduiesc receptoarele noastre”, a explicat Lindahl.

Pentru a asigura fiabilitatea hărții, „avem nevoie ca produsul nostru să fie utilizat de cât mai mulți oameni”, a adăugat el. „Unii dintre aceștia devin apoi atât de interesați, încât se gândesc: «Poate ar trebui să găzduiesc și eu unul dintre aceste receptoare».”

În prezent, Flightradar24, care în septembrie 2025 a vândut 35% din acțiuni către Sprints Capital, un fond de capital de risc cu sediul la Londra, are peste 1,5 milioane de abonați plătitori și atrage lunar în jur de 60 de milioane de vizitatori care folosesc serviciul gratuit. „Este foarte probabil ca numărul să crească în martie”, a mai spus Lindahl.