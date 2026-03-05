Iranul își spionează locuitorii cu tehnologie de recunoaștere facială dezvoltată în Rusia

O investigație realizată de mai multe organizații media internaționale arată că autoritățile iraniene au obținut și folosesc tehnologia de recunoaștere facială FindFace, dezvoltată de compania din Rusia, NtechLab, aflată sub sancțiuni occidentale, potrivit The Insider.

Sistemul ar fi fost achiziționat prin intermediul unei companii locale și ulterior distribuit către instituții din structurile statului iranian.

Investigația a fost realizată de consorțiul Forbidden Stories împreună cu publicațiile Le Monde, Der Spiegel, ZDF, Papertrail Media și The Signals Network.

Documentele analizate de jurnaliști indică faptul că software-ul a fost cumpărat în urmă cu câțiva ani și ar fi fost utilizat pentru extinderea capacităților de supraveghere ale statului.

Potrivit documentelor obținute în cadrul investigației, compania iraniană Rasadco ar fi cumpărat în 2019 software-ul FindFace de la firma rusă NtechLab. Ulterior, Rasadco a devenit parte a unei companii mai mari, Kama, care ar fi revândut tehnologia către mai multe entități din Iran.

Conform informațiilor citate în investigație, „în 2019 compania iraniană Rasadco a cumpărat software-ul FindFace de la NtechLab”. În anii următori, sistemul ar fi fost furnizat către diverse organizații, inclusiv instituții asociate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și Ministerului Informațiilor.

Documentele analizate arată că între 2020 și 2022 au fost semnate mai multe contracte cu instituții din structuri de stat sau entități apropiate acestora. Printre beneficiari s-ar număra Universitatea Sharif din Teheran și autoritățile locale din orașul Mashhad.

Jurnaliștii menționează că unele tranzacții ar fi putut fi realizate prin intermediul unor companii intermediare pentru a ascunde legăturile directe cu instituții de stat.

NtechLab este o companie de tehnologie fondată în 2015 și asociată cu corporația rusă de stat Rostec. Firma este cunoscută pentru dezvoltarea sistemului FindFace, utilizat în diverse proiecte de supraveghere.

Potrivit investigației, sistemul a fost folosit anterior în Rusia, inclusiv în timpul Cupei Mondiale de Fotbal din 2018, precum și de poliție și alte servicii de securitate.

În 2023, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva companiei pentru rolul său în dezvoltarea tehnologiilor de supraveghere.

Potrivit deciziei UE, compania ar fi contribuit la monitorizarea jurnaliștilor, a susținătorilor lui Alexei Navalnîi și a persoanelor care se opun războiului din Ucraina. Statele Unite au adoptat măsuri similare.

Specialiști citați în investigație spun că astfel de sisteme pot extinde capacitatea autorităților de a identifica persoane în spațiul public.

Software-ul poate analiza imagini provenite de la camere de supraveghere, materiale video distribuite pe rețelele sociale sau baze de date cu fotografii oficiale.

Experții afirmă că tehnologia permite identificarea participanților la proteste și ulterior localizarea acestora. În cadrul investigației se arată că aceste instrumente pot contribui la crearea unui „social graph”, descris ca „un sistem de legături între persoane care facilitează urmărirea participanților la activități de protest”.

Acest tip de tehnologie poate fi integrat într-o infrastructură mai amplă de control care include camere de supraveghere, drone, rețele de informatori și sisteme de filtrare a internetului.

Cercetătorii atrag atenția că sistemele de recunoaștere facială nu sunt întotdeauna exacte. Deși dezvoltatorii susțin că tehnologia are un nivel ridicat de precizie, specialiștii spun că erorile pot apărea mai ales atunci când sunt analizate imagini de calitate scăzută.

Astfel de situații pot duce la identificări greșite, ceea ce ar putea face ca persoane fără legătură cu anumite evenimente să fie monitorizate sau investigate.

Într-un context separat, publicația Financial Times a relatat anterior că serviciile de informații israeliene ar fi monitorizat timp de mai mulți ani anumite zone din capitala Iranului prin acces la fluxuri video provenite de la camere de supraveghere.

Potrivit surselor citate de ziar, imaginile ar fi fost transmise criptat către servere din Tel Aviv. Una dintre camere ar fi fost orientată către o parcare situată în apropierea reședinței liderului suprem Ali Khamenei de pe strada Pasteur din Teheran.

Conform informațiilor publicate, sistemul ar fi permis serviciilor de informații să adune date despre personalul de securitate, inclusiv programele de lucru și rutele de deplasare.