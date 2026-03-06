Siria redeschide un coridor aerian între Aleppo și Marea Mediterană. Traficul aerian se reia treptat

Autoritățile din Siria au anunțat redeschiderea unui coridor aerian care leagă orașul Aleppo de zona Mării Mediterane, într-o încercare de a relua treptat traficul aerian prin Aeroportul Internațional Aleppo, potrivit Reuters.

Coridorul va putea fi utilizat atât de compania națională Syrian Air, cât și de alte companii aeriene internaționale care respectă standardele de siguranță stabilite la nivel global.

Anunțul a fost făcut de directorul Autorității Aviației Civile din Siria, Omar Hosari, care a declarat pentru Reuters că noua rută aeriană este destinată să ofere o cale de zbor sigură pentru aeronavele care sosesc și pleacă din Aleppo.

Potrivit oficialilor sirieni, noul coridor aerian nu este rezervat exclusiv companiei naționale. Autoritățile spun că orice operator aerian care îndeplinește cerințele de siguranță poate utiliza această rută pentru tranzit sau operare în spațiul aerian sirian.

„Coridoarele nu sunt dedicate exclusiv aerianului sirian”, a declarat Omar Hosari pentru Reuters. Oficialul a adăugat că „Alte companii aeriene le pot folosi pentru a tranzita sau a opera prin spațiul aerian sirian conform procedurilor obișnuite de reglementare".

Autoritatea Aviației Civile a precizat că deschiderea acestui coridor aerian face parte dintr-un plan mai amplu de reluare graduală a operațiunilor aeroportuare în Aleppo, unul dintre principalele orașe ale Siriei.

Într-un comunicat transmis joi, instituția a anunțat că au fost redeschise și anumite rute aeriene din nordul spațiului aerian sirian către Turcia. Decizia a fost luată după evaluări operaționale și tehnice, precum și după analiza evoluțiilor regionale care influențează aviația.

Autoritățile au confirmat că primul zbor al companiei Syrian Air pe ruta Aleppo–Istanbul a decolat joi și a ajuns în siguranță la destinație. Evenimentul marchează începutul reluării operațiunilor regulate pe Aeroportul Internațional Aleppo.

În perioada următoare sunt planificate și alte zboruri. Un zbor către orașul saudit Jeddah este programat pentru vineri, iar autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor noi destinații, inclusiv către Riyadh.

Directorul Autorității Aviației Civile a precizat, de asemenea, că operatorul Royal Jordanian ar urma să utilizeze noul coridor aerian vineri pentru un zbor între Amman și Aleppo, ca parte a revenirii treptate a traficului aerian în regiune.

Reluarea zborurilor în Aleppo are loc într-un context regional complicat pentru transportul aerian. În ultimele zile, o mare parte a traficului comercial din Orientul Mijlociu a fost suspendată sau redusă semnificativ.

Principalele huburi aeriene din Golf, inclusiv aeroporturile din Doha și Dubai — unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume pentru pasagerii internaționali — au fost în mare parte închise timp de șase zile consecutive.

Situația a fost influențată de escaladarea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a inclus lovituri aeriene și atacuri cu rachete și drone în regiune.

În acest context regional tensionat, Siria apare relativ în afara zonei centrale a conflictului. Prezența militară iraniană în țară s-a încheiat după căderea fostului președinte Bashar al-Assad la finalul anului 2024, iar bazele militare americane din Siria au fost evacuate în februarie anul acesta.

Redeschiderea coridorului aerian din Aleppo reprezintă astfel un pas în reluarea graduală a conectivității aeriene a Siriei cu alte destinații internaționale.