ONU, replică pentru planurile lui Donald Trump. Testele nucleare nu trebuie permise niciodată

ONU a reacționat și a exprimat un punct de vedere legat de testele nucleare. Care ar trebui evitate cu orice preț. Replica Organizației Națiunilor Unite se îndreaptă către președintele SUA, Donald Trump. Care a anunțat că țara sa va relua acest gen de teste, conform reuters.

„Testele nucleare nu trebuie permise niciodată, în nicio circumstanţă. Secretarul general a declarat în repetate rânduri că riscurile nucleare actuale sunt deja alarmant de ridicate şi că orice acţiune care ar putea duce la o eroare de calcul sau la o escaladare cu consecinţe catastrofale trebuie evitată", a declarat Farhan Haq, purtător de cuvânt adjunct al secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

„Şi, aşa cum a spus, nu trebuie să uităm moştenirea dezastruoasă a celor peste 2.000 de teste nucleare efectuate în ultimii 80 de ani şi că testele nucleare nu trebuie permise niciodată, în nicio circumstanţă”, a mai punctat oficialul.

Liderul de la Casa Albă a anunțat că a cerut reluarea testelor nucleare americane și a vorbit despre necesitatea menținerii parității strategice cu alte puteri mondiale, precum Rusia și China.

Anunțul a fost făcut miercuri seara, printr-o postare pe rețeaua Truth Social, chiar înainte de întâlnirea sa cu liderul chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud.

Trump a scris că a „instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor nucleare pe o bază egală”, adăugând că procesul „va începe imediat”.

În aceeași postare, liderul de la Casa Albă a precizat că Statele Unite „au mai multe arme nucleare decât orice altă țară”, afirmând că acest lucru s-a realizat „inclusiv printr-o actualizare completă și renovare a armelor existente” în timpul primului său mandat.

Trump și-a argumentat decizia ca o reacție la programele de testare derulate de alte state. „Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe o bază egală”, a spus președintele SUA.