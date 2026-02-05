International

Acordul comercial SUA–India provoacă reacții la Moscova după declarațiile lui Trump

Comentează știrea
Acordul comercial SUA–India provoacă reacții la Moscova după declarațiile lui TrumpDmitri Peskov. Sursa foto: X
Din cuprinsul articolului

Acordul comercial SUA–India a generat reacții prudente la Moscova, la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat că New Delhi ar fi acceptat să oprească achizițiile de petrol rusesc în cadrul unei noi înțelegeri comerciale dintre Statele Unite și India, potrivit CNBC.

Reacția Kremlinului față de acordul comercial SUA–India

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu a primit informații oficiale de la New Delhi care să confirme oprirea achizițiilor de petrol rusesc.

„Nu am auzit încă nicio declarație din partea Delhi pe această temă”, a afirmat acesta, potrivit agenției RIA Novosti.

Peskov a subliniat că Rusia respectă relațiile bilaterale dintre Statele Unite și India, dar a adăugat că Moscova acordă o importanță majoră parteneriatului strategic cu New Delhi.

Nike, acuzată de discriminarea albilor la locul de muncă. Anchetă federală în SUA.
Nike, acuzată de discriminarea albilor la locul de muncă. Anchetă federală în SUA.
Ministrul Finanțelor a anunțat planul de relansare economică. Investițiile sunt o prioritate
Ministrul Finanțelor a anunțat planul de relansare economică. Investițiile sunt o prioritate

„Pentru noi, dezvoltarea relațiilor bilaterale cu India este extrem de importantă și intenționăm să continuăm pe această direcție”, a mai spus oficialul rus.

Declarațiile oficiale ruse despre impactul acordului

Vicepremierul rus Alexander Novak a minimalizat eventualele pierderi rezultate dintr-o reducere a cererii indiene. Acesta a declarat că, în prezent, Moscova analizează doar declarații publice și că evoluția situației rămâne deschisă.

„Resursele noastre energetice sunt în continuare căutate. Oferta își va găsi cererea, deoarece echilibrul este menținut”, a spus Novak, citat de agenția TASS.

Anunțul lui Trump privind acordul comercial SUA–India

Președintele Donald Trump a anunțat luni, într-o postare pe platforma Truth Social, că a ajuns la un acord comercial cu India în urma unei convorbiri cu premierul Narendra Modi.

Potrivit liderului american, discuțiile au vizat comerțul, dar și conflictul dintre Rusia și Ucraina. Trump a afirmat că Modi ar fi fost de acord să oprească achizițiile de petrol rusesc și să crească importurile din Statele Unite și, posibil, din Venezuela.

În cadrul aceleiași înțelegeri, Trump a precizat că tariful principal aplicat Indiei va fi redus de la 25% la 18% și că va fi eliminată o taxă suplimentară impusă anterior, ca măsură de retorsiune pentru achizițiile de petrol din Rusia.

Poziția Indiei și implicațiile acordului

Premierul Narendra Modi a confirmat existența acordului, declarând că este „încântat” de reducerea tarifelor pentru produsele fabricate în India. Totuși, oficialii indieni nu au confirmat public oprirea completă a importurilor de petrol rusesc.

Analiștii subliniază că India a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței rusesc după declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, profitând de prețurile reduse.

Evan A. Feigenbaum, vicepreședinte al Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că este puțin probabil ca guvernul indian să facă un angajament explicit privind petrolul rusesc.

„India are legături istorice și strategice profunde cu Rusia, pe care nu le va abandona ușor sub presiune externă”, a explicat acesta.

Evaluări economice legate de acordul comercial SUA–India

Agenția de rating Moody’s a avertizat că o renunțare totală la petrolul rusesc ar putea avea consecințe economice semnificative pentru India, inclusiv creșterea costurilor de producție și a prețurilor pentru consumatori.

Potrivit Moody’s, „o schimbare completă către petrol non-rusesc ar putea tensiona oferta globală și ar putea contribui la o inflație mai ridicată”, având în vedere că India este unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:51 - Exclusiv. Silviu Predoiu, despre raportul american: România a ajuns acolo, pentru că a fost, încă o dată, în locul gr...
14:45 - Personalul refuză să mai lucreze pentru Andrew la Sandringham
14:39 - Ponta îl acuză pe Bolojan că i-a păcălit pe români: E o uriașă fraudă
14:30 - Nike, acuzată de discriminarea albilor la locul de muncă. Anchetă federală în SUA.
14:21 - Ministrul Finanțelor a anunțat planul de relansare economică. Investițiile sunt o prioritate
14:14 - 72 de copii din Chișinău își așteaptă familia. Procedura de adopție durează până la nouă luni, iar monitorizarea cont...

HAI România!

Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal

Proiecte speciale