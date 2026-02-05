Acordul comercial SUA–India provoacă reacții la Moscova după declarațiile lui Trump

Acordul comercial SUA–India a generat reacții prudente la Moscova, la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat că New Delhi ar fi acceptat să oprească achizițiile de petrol rusesc în cadrul unei noi înțelegeri comerciale dintre Statele Unite și India, potrivit CNBC.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu a primit informații oficiale de la New Delhi care să confirme oprirea achizițiilor de petrol rusesc.

„Nu am auzit încă nicio declarație din partea Delhi pe această temă”, a afirmat acesta, potrivit agenției RIA Novosti.

Peskov a subliniat că Rusia respectă relațiile bilaterale dintre Statele Unite și India, dar a adăugat că Moscova acordă o importanță majoră parteneriatului strategic cu New Delhi.

„Pentru noi, dezvoltarea relațiilor bilaterale cu India este extrem de importantă și intenționăm să continuăm pe această direcție”, a mai spus oficialul rus.

Vicepremierul rus Alexander Novak a minimalizat eventualele pierderi rezultate dintr-o reducere a cererii indiene. Acesta a declarat că, în prezent, Moscova analizează doar declarații publice și că evoluția situației rămâne deschisă.

„Resursele noastre energetice sunt în continuare căutate. Oferta își va găsi cererea, deoarece echilibrul este menținut”, a spus Novak, citat de agenția TASS.

Președintele Donald Trump a anunțat luni, într-o postare pe platforma Truth Social, că a ajuns la un acord comercial cu India în urma unei convorbiri cu premierul Narendra Modi.

Potrivit liderului american, discuțiile au vizat comerțul, dar și conflictul dintre Rusia și Ucraina. Trump a afirmat că Modi ar fi fost de acord să oprească achizițiile de petrol rusesc și să crească importurile din Statele Unite și, posibil, din Venezuela.

În cadrul aceleiași înțelegeri, Trump a precizat că tariful principal aplicat Indiei va fi redus de la 25% la 18% și că va fi eliminată o taxă suplimentară impusă anterior, ca măsură de retorsiune pentru achizițiile de petrol din Rusia.

Premierul Narendra Modi a confirmat existența acordului, declarând că este „încântat” de reducerea tarifelor pentru produsele fabricate în India. Totuși, oficialii indieni nu au confirmat public oprirea completă a importurilor de petrol rusesc.

Analiștii subliniază că India a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței rusesc după declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, profitând de prețurile reduse.

Evan A. Feigenbaum, vicepreședinte al Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că este puțin probabil ca guvernul indian să facă un angajament explicit privind petrolul rusesc.

„India are legături istorice și strategice profunde cu Rusia, pe care nu le va abandona ușor sub presiune externă”, a explicat acesta.

Agenția de rating Moody’s a avertizat că o renunțare totală la petrolul rusesc ar putea avea consecințe economice semnificative pentru India, inclusiv creșterea costurilor de producție și a prețurilor pentru consumatori.

Potrivit Moody’s, „o schimbare completă către petrol non-rusesc ar putea tensiona oferta globală și ar putea contribui la o inflație mai ridicată”, având în vedere că India este unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume.