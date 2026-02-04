International

Xi Jinping l-a sunat pe Donald Trump, după ce a discutat cu Vladimir Putin

Xi Jinping. Sursa foto: dreamstime.com
Xi Jinping, președintele Chinei, l-a sunat pe Donald Trump, liderul de la Casa Albă, azi, la câteva ore după ce participase la o videoconferință cu Vladimir Putin, conform Reuters.

Președintele rus fusese informat că liderul de la Beijing are de gând să discute și cu omologul său de la Washington.

Discuții importante pe axa Xi Jinping - Donald Trump - Vladimir Putin

Nici CCTV, televiziunea de stat din China, nici alte organizaţii de presă de stat din această țară nu au dat detalii despre dialogul Xi-Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării făcute de sursa citată pentru a comenta.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Xi şi Trump discutaseră ultima oară la sfârşitul lui noiembrie anul trecut, iar preşedintele american a apreciat ulterior relaţiile „extrem de puternice cu China. Acestea s-au stabilizat după întrevederea celor doi şefi de stat în Coreea de Sud, în octombrie 2025, când s-a ajuns la un armistiţiu comercial fragil, după luni de tensiuni declanşate de taxele vamale impuse de SUA asupra importurilor de produse chinezeşti.

Liderii de la Washington și Kremlin vor merge în China în acest an

Donald Trump va efectua o vizită oficială în China, în luna aprilie a acestui an. Şi Putin va face o vizită în China, în prima jumătate a acestui an. Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei de la Moscova, Dmitri Peskov, a anunţat după videoconferinţa menţionată că preşedintele rus a acceptat invitaţia lui Xi.

Problema dezbătută de președintele SUA și premierul Marii Britanii

Altfel, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și președintele american, Donald Trump au discutat situația actuală din Ucraina, cu accent pe efectele atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Convorbirea a avut loc într-un context marcat de lupte continue și de o scădere accentuată a temperaturilor, care a readus în prim-plan problema protejării rețelelor energetice ucrainene.

Cei doi lideri au analizat implicațiile atacurilor desfășurate în special pe timpul nopții, când condițiile meteo erau deosebit de dure.

1
