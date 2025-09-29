Mossad a dat ordin „fără confruntare” cu două săptămâni înainte de masacrul teroriștilor Hamas din 7 cotombrie

Mossad a publicat, cu doar două săptămâni înainte de atacul din 7 octombrie, un document în care se arăta că Hamas nu urmărește o confruntare militară directă, potrivit westpoint.edu.

Dezvăluirea, relatată de canalul israelian N12, ridică întrebări serioase cu privire la modul în care informațiile de securitate au fost analizate și integrate în procesul decizional.

„Este clar că Hamas nu dorește în prezent o confruntare militară cu Israelul, dar nici nu o va evita dacă aceasta i-ar fi impusă”, se arată în raport.

Documentul intitulat „Creșterea presiunii populare – o politică calculată din partea conducerii Hamas din Gaza pentru a intensifica schimburile civile” a fost publicat chiar în timp ce din Fâșia Gaza erau lansate baloane incendiare.

Raportul a insistat asupra ideii că organizația teroristă încerca să promoveze schimburi civile și să evite escaladarea. N12 a subliniat că evaluarea reflecta „interesul general al conducerii Hamas din Gaza de a evita o escaladare în acel moment”.

În plus, cu patru luni înainte de atac, șeful Mossad, Dedi Barnea, își exprima sprijinul pentru un program de beneficii destinate populației din Gaza, cu scopul de a crea premisele unei păci de durată.

Această poziție era văzută ca parte a unei strategii de reducere a tensiunilor și de consolidare a stabilității în regiune.

După izbucnirea crizei, Mossad a respins orice acuzație privind o eventuală culpă în lipsa de anticipare a atacului.

„Împărțirea responsabilităților între agențiile de informații, așa cum a fost definită de conducerea politică încă din 2005, stabilește, între altele, că Mossad nu are atribuții privind avertismente strategice în arena palestiniană”, se arată în poziția oficială.

Agenția a adăugat că documentul respectiv „avea o greutate redusă spre neglijabilă în procesul decizional”. De asemenea, Mossad a precizat că nu desfășura operațiuni directe în Fâșia Gaza:

„Nu am fost implicați operațional în culegerea de informații, în recrutarea de agenți sau în misiuni speciale acolo”.

Declarațiile oficiale contrastează cu percepția publică, unde mulți pun sub semnul întrebării eficiența mecanismelor de avertizare și cooperarea dintre instituțiile de securitate ale Israelului.

Impactul acestor dezvăluiri se extinde dincolo de sfera strict militară. Ele ridică întrebări asupra modului în care informațiile de securitate sunt filtrate, interpretate și comunicate către factorii politici.

În contextul în care Hamas a lansat cel mai grav atac asupra Israelului din ultimele decenii, orice eroare de evaluare devine extrem de sensibilă.

„Documentul prezentat de Mossad a transmis o imagine parțială și liniștitoare, într-un moment în care realitatea de pe teren era mult mai volatilă”, au comentat analiști independenți.

Potrivit lor, neconcordanța dintre evaluările oficiale și acțiunile ulterioare ale Hamas va alimenta discuții aprinse în Israel, dar și în mediul internațional, privind responsabilitățile și strategiile agențiilor de informații.

La nivel global, analiza Mossad se înscrie într-o dezbatere mai amplă: cât de pregătite sunt serviciile de informații să anticipeze schimbările bruște de strategie ale grupărilor radicale.

În plan regional, consecințele sunt și mai vizibile – încrederea populației în capacitatea autorităților de a preveni atacuri majore este pusă sub presiune, iar cooperarea dintre agențiile de securitate ale Israelului riscă să fie reevaluată.