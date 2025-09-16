Jerusalem Post: Tancuri israeliene au intrat în Gaza City. IDF declanșează ofensiva terestră

Armata israeliană (IDF) a declanșat în noaptea de luni spre marți o operațiune terestră de amploare în Gaza City. Locul a fost supus mai multor ore de bombardamente aeriene și tiruri de artilerie. Jerusalem Post a confirmat pătrunderea tancurilor în inima orașului, descriind scene de război fără precedent în nordul Fâșiei în ultimii ani.

Publicația israeliană notează că intensificarea loviturilor aeriene asupra clădirilor înalte din Gaza City din ultimele săptămâni a eliminat punctele de observație folosite în scopuri militare de Hamas. Astfel s-au creat premisele pentru trecerea la o invazie terestră propriu-zisă. În paralel, autoritățile israeliene au încurajat evacuarea civililor către sudul enclavei, însă sute de mii de persoane ar mai fi rămas în oraș în pofida apelurilor repetate ale armatei. Experiența trăită de aceștia este greu de reprodus în cuvinte.

Atacul israelian a avut loc în ciuda opoziției, consemnată de presa israeliană, a Șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), general-locotenent Eyal Zamir, împreună cu șefii Mossad, Shin Bet și ai informațiilor militare. Aceștia l-au sfătuit pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să nu lanseze operațiunea. De ce au dat acest sfat. Ei au avertizat că noua operațiune militară ar putea pune în pericol viețile ostaticilor israelieni aflați încă în Gaza. Totodată, în opinia acestora, o operațiune terestră ar duce la pierderi grele în rândul IDF, existând riscul să eșueze în eliminarea Hamas.

Ofensiva este puternic contestată pe plan internațional și provoacă tensiuni și în interiorul Israelului. Jerusalem Post relatează că familiile ostaticilor au protestat în cursul nopții în fața reședinței premierului Benjamin Netanyahu, acuzând guvernul că pune în pericol viața celor rămași captivi și cerând prioritizarea unui acord de eliberare. Poliția a blocat strada pe care stă Netanyahu pentru a preveni manifestațiile, pe măsură ce operațiunile militare din Gaza City s-au intensificat.

Potrivit unor oficiali citați de Axios, obiectivul armatei este ocuparea Gaza City, ceea ce marchează o escaladare majoră față de etapa anterioară de lovituri aeriene și artilerie.

Pe fondul îngrijorărilor pentru soarta ostaticilor, președintele SUA, Donald Trump, a transmis un nou avertisment liderilor Hamas, scriind că „ALL BETS ARE OFF” dacă gruparea folosește ostaticii drept scuturi umane și cerând eliberarea lor imediată.

Situația din teren rămâne încă incertă, fiind imposibil de verificat independent în acest moment. Jerusalem Post anunță că va continua actualizarea știrilor pe măsură ce IDF înaintează, dar și în ceea ce privește protestele familiilor ostaticilor la Ierusalim.