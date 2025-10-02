Teroriștii Hamas trag de timp cu planul lui Trump și cer clarificări

Gruparea teroristă palestiniană Hamas a solicitat clarificări cu privire la clauzele planului de 20 de puncte al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza, potrivit Al-Arabiya și Jerualem Post.

Al-Arabiya susține că teroriștii Hamas au dreptul să facă unele modificări la propunerea lui Trump „dacă prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu i se permite să facă acest lucru”.

Gruparea teroristă susținută de dictatura silamistă din Iran le-a cerut mediatorilor din Qatar și Egipt să clarifice unele dintre clauzele și punctele planului de 20 de puncte pentru Gaza al președintelui american Donald Trump, a declarat o sursă din organizația teroristă Hamas pentru Al-Arabiya.

Informația vine după ce liderul american a acordat organizației teroriste Hamas trei până la patru zile pentru a răspunde la propunerea sa.

Teroriștii Hamas au cerut, de asemenea, potrivit sursei citate, „să se facă o distincție între armele ofensive și cele defensive, deoarece acestea din urmă sunt garantate de dreptul internațional” și să ceară „o încetare completă a războiului și ca forțele israeliene să nu se întoarcă în Fâșie”, se adaugă în raportul Al-Arabiya.

Oficialul grupului terorist Hamas a mai declarat pentru Al-Arabiya că organizația sa cere un calendar clar pentru retragerea israeliană din Fâșia Gaza și vrea ca viitorul comitet, care ar urma să conducă Fâșia Gaza, să fie palestinian, nu internațional.

Raportul Al-Arabiya vine după alte relatări contradictorii din presa internațională cu privire la acceptarea sau nu a propunerii de către organizația teroristă Hamas.

Un oficial de rang înalt al organizației teroriste palestiniene a declarat pentru BBC, miercuri că teroriștii Hamas vor respinge, probabil planul, despre care spune că „servește interesele Israelului” și „le ignoră pe cele ale poporului palestinian”.

Cu o zi înainte, o sursă bine informată a declarat pentru CBS că teroriștii Hamas, alături de alte grupuri palestiniene din Fâșia Gaza, înclină spre acceptarea propunerii.