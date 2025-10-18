Cele mai sărace cinci țări ale lumii. Oamenii se chinuie să supraviețuiască zi de zi

Cinci dintre cele mai sărace țări ale lumii sunt măcinate de conflicte interne, conducere guvernamentală catastrofală, marcată de corupție și condiții climatice extreme. Iată un top cinci al statelor unde, în fiecare zi, locuitorii duc o luptă teribilă pentru supraviețuire.

Cea mai tânără țară din Africa este și cea mai săracă. De la obținerea independenței, în 2011, Sudanul de Sud s-a confruntat cu dou

ă perioade de război civil, iar în prezent există un acord de pace fragil. Țara este, de asemenea, vulnerabilă la secete și inundații, ceea ce încetinește și mai mult progresul. Se estimează că 80 % din populația țării trăiește sub pragul sărăciei, iar Banca Mondială estimează că sărăcia s-ar putea amplifica la nivel național până la sfârșitul acestui an.

Somalia se confruntă de zeci de ani cu un ciclu interminabil de crize, printre care secete severe, conflicte civile, foamete și guvernare catastrofală. Situația s-a agravat în prima jumătate a acestui an, în condițiile în care deteriorarea condițiilor de securitate și de mediu a împins și mai mulți oameni în sărăcie, pe fondul creșterii prețurilor la alimente și a inflației. Aproximativ 60 % din somalezi trăiesc sub pragul sărăciei în 2025. În ciuda provocărilor actuale, Banca Mondială estimează că rata sărăciei va scădea cu un punct procentual în fiecare an până în 2027 — o victorie mică, dar totuși o victorie.

Deși au trecut mai bine de zece ani de la izbucnirea războiului civil în Republica Centrafricană, țara nu a reușit să de bucure de o rezolvare a conflictelor interne și implicit de pace. Violențele continuă să împiedice reconstrucția și dezvoltarea, Banca Mondială a anunțat în 2022 că activitatea economică „s-a oprit complet”, din cauza inundațiilor majore și a penuriei de combustibil. Cele mai recente rapoarte arată că aproximativ 70 % din populația țării trăiește în sărăcie.

În ciuda existenței unei conducte în valoare de 4 miliarde de dolari, care leagă câmpurile petroliere ale țării de terminalele de pe coastă, Ciadul este una dintre cele mai sărace țări din lume din cauza lipsei infrastructurii și a conflictelor locale și regionale. Acest lucru a făcut ca peste 44,8 % din populație să trăiască sub pragul național al sărăciei.

Criza din Sudan a complicat situația țării, care a devenitgazdă importantă pentru refugiații care fug de conflictul din țara vecină. Aceasta este una dintre numeroasele bariere cu care se confruntă acesty stat, în eforturile sale de a eradica sărăcia, printre care se numără și insecuritatea internă și regională, precum și diverse șocuri climatice.

Potrivit Băncii Mondiale, procentul locuitorilor din Niger, care trăiesc în sărăcie, este de 45,3%, dar se preconizează că acesta va scădea la 35,8% în 2027, grație progreselor înregistrate în sectorul agricol. Cu toate acestea, provocările cu care se confruntă în continuare țara (și subfinanțarea ajutorului umanitar) continuă să pună presiune pe cei mai vulnerabili nigerieni, prin inflație și creșterea costurilor alimentelor și a altor produse de bază.

sursa: concern.net