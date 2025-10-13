Premiul Nobel pentru Economie, câștigat de trei persoane. Au contribuit la creșterea economică

Premiul Nobel pentru Economie din 2025 a fost acordat economiștilor Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, în semn de recunoaștere pentru cercetările lor asupra modului în care inovația și procesul de „distrugere creativă” contribuie la impulsionarea creșterii economice. „În ultimele două secole, pentru prima dată în istorie, lumea a cunoscut o creştere economică susţinută. Acest lucru a scos un număr mare de oameni din sărăcie şi a pus bazele prosperităţii noastre”, a declarat, într-un comunicat, organismul care acordă premiul.

Cunoscut sub denumirea oficială de Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, premiul pentru Economie este ultimul anunțat în cadrul seriei Nobel din acest an și are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Potrivit Academiei, cercetările laureaților explică modul în care progresul tehnologic generează produse și metode de producție noi, care le înlocuiesc pe cele vechi, contribuind astfel la îmbunătățirea nivelului de trai, a sănătății și a calității vieții la nivel global. Totodată, economiștii premiați au subliniat că un asemenea progres nu trebuie privit ca fiind automat sau garantat.

Academia Suedeză a subliniat, în anunțul oficial, că „stagnarea economică, şi nu creşterea, a fost norma în cea mai mare parte a istoriei omenirii. Lucrările lor arată că trebuie să fim conştienţi de ameninţările la adresa creşterii continue şi să le contracarăm”.

Joel Mokyr predă la Universitatea Northwestern din Evanston (SUA), Philippe Aghion este profesor la Colegiul Franței, la INSEAD din Paris și la London School of Economics, iar Peter Howitt activează la Universitatea Brown din Providence (SUA). Mokyr a primit jumătate din premiu, în timp ce Aghion și Howitt au împărțit cealaltă jumătate.

„Joel Mokyr a folosit observaţii istorice pentru a identifica factorii necesari pentru o creştere susţinută bazată pe inovaţii tehnologice”, a explicat John Hassler, membru al Comitetului Nobel. „Philippe Aghion şi Peter Howitt au creat un model matematic al distrugerii creative, un proces nesfârşit în care produse noi şi mai bune înlocuiesc produsele vechi.”

Într-o intervenție telefonică în timpul conferinței de presă, Philippe Aghion a mărturisit că vestea primirii Premiului Nobel l-a lăsat „fără cuvinte”. „Nu mă aşteptam deloc la asta, aşa că nu găsesc cuvinte să exprim ceea ce simt”, a declarat economistul.

Vorbind despre perspectivele economice globale, Aghion a subliniat că Europa ar trebui să se inspire din modelele Statelor Unite și Chinei, care „au găsit modalităţi de a concilia concurenţa şi politica industrială”.

El a adăugat că, deși pe continent s-a pus accentul pe competiție, este nevoie de o abordare mai echilibrată:

„În Europa, în numele politicii concurenţiale, am devenit foarte ostili faţă de orice formă de politică industrială. Cred că trebuie să evoluăm în această privinţă şi să găsim modalităţi de a concilia politica industrială în domenii precum apărarea, clima, inteligenţa artificială, biotehnologia, în care suntem foarte buni şi avem cercetări foarte bune”, a explicat laureatul.

Săptămâna trecută au fost anunțate Premiile Nobel pentru medicină, fizică, chimie, pace și literatură. Aceste distincții, create prin testamentul inventatorului suedez Alfred Nobel, sunt acordate începând din anul 1901, cu câteva pauze determinate în principal de cele două războaie mondiale.

Premiul pentru economie a apărut mult mai târziu, fiind introdus în 1969, când a fost câștigat de norvegianul Ragnar Frisch și de olandezul Jan Tinbergen, recunoscuți pentru contribuțiile lor la dezvoltarea modelelor economice dinamice. Interesant este că fratele lui Jan Tinbergen, Nikolaas, a primit și el un Premiu Nobel, în 1973, pentru medicină.

Deși nu toți laureații din domeniul economiei sunt figuri populare, printre câștigătorii cunoscuți se numără Ben Bernanke, fostul președinte al Rezervei Federale a SUA, precum și economiștii Paul Krugman și Milton Friedman. În 2024, premiul a revenit cercetătorilor americani Simon Johnson, James Robinson și Daron Acemoglu, pentru studiile lor privind legătura dintre colonizare, instituțiile publice și persistența sărăciei în unele state.