De ce vrea Uganda să intre în război contra Iranului. Aliați neașteptați pentru Israel

Muhoozi Kainerugaba / sursa foto: X
Șeful armatei din Uganda a promis să sprijine Israelul împotriva Iranului. Generalul Muhoozi Kainerugaba, fiul președintelui Ugandei și cel mai probabil succesorul său, a făcut aceste remarci într-o serie de postări virale pe X.

Șeful armatei din Uganda: Suntem alături de Israel pentru că suntem creștini

Șeful armatei din Uganda a avertizat că forțele armate ale țării sale ar putea intra în războiul din Iran de partea Israelului, potrivit Fox News.

„Suntem alături de Israel pentru că suntem creștini”, a scris el, adăugând într-o altă postare: „Uganda este Davidul care a fost uitat și neglijat de lume. Îl vom învinge pe gigantul Goliat.”

Kainerugaba și-a început atacul pe rețelele de socializare spunând: „Vrem ca războiul din Orientul Mijlociu să se termine acum. Lumea s-a săturat de el. Dar orice discuție despre distrugerea sau înfrângerea Israelului ne va aduce în război. De partea Israelului!”

Uganda, implicată militar în conflicte din Africa, împotriva islamiștilor susținuți de Iran

Uganda are 45.000 de militari activi în Forța de Apărare a Poporului din Uganda (UPDF), cu aproximativ 35.000 de rezerviști, potrivit ministerului apărării. Se estimează că armata din Uganda are aproximativ 240 de tancuri și peste 1.000 de vehicule blindate de luptă.

Națiunea este, de asemenea, puternic implicată militar în țările afectate de conflict. Soldații săi luptă ca parte a unei forțe a Uniunii Africane împotriva teroriștilor islamiști al-Shabab din Somalia. Armata lor operează încă și în estul Republicii Democrate Congo (RDC) împotriva grupării teroriste ADF, legate de Statul Islamic.

Deși nu se știe că Iranul are vreun interes în Uganda, a fost acuzat de operațiuni secrete în Kenya și Tanzania, inclusiv de conducerea unor rețele de contrabandă și de desfășurarea unor acțiuni diplomatice și economice controversate cu motive discutabile în întreaga regiune.

Deși fără ieșire la mare, se spune că Uganda este precaută față de interesul strategic al Iranului de a obține o prezență în apele regionale ale Oceanului Indian și Mării Roșii.

Uganda © Sjankauskas | Dreamstime.com

Israelul și Uganda au o istorie complicată

Într-o altă postare, Generalul Muhoozi Kainerugaba a declarat: „Israelul a fost alături de noi când eram niște nimeni în anii 1980 și 1990. De ce nu l-am apăra acum, când PIB-ul nostru este de 100 de miliarde de dolari? Unul dintre cele mai mari din Africa”.

Israelul a antrenat dintotdeauna forțele ugandeze, inclusiv pe generalul Muhoozi Kainerugaba. Iar Uganda menține un parteneriat strategic puternic cu Israelul, cu legături strânse în domeniul securității și al informațiilor.

Dar nu a fost întotdeauna așa. În 1976, în timp ce dictatorul Idi Amin se opunea agresiv Israelului, patru teroriști au deturnat zborul 139 al companiei Air France, aflat în drum spre Franța. Avionul a fost deviat către aeroportul Entebbe din Uganda.

În noaptea de 3 iulie 1976, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au organizat o misiune de salvare pe termen lung, inițial denumită în cod Operațiunea Thunderbolt, pentru a salva 106 ostatici, în mare parte israelieni.

Fratele premierului Netanyahu a condus operațiunea antiteroristă din Uganda și a căzut în luptă

Misiunea a fost redenumită retroactiv Operațiunea Yonatan după ce liderul misiunii, locotenent-colonelul Yonatan „Yoni” Netanyahu, fratele mai mare al actualului prim-ministru israelian, a fost ucis de un lunetist ugandez în timpul raidului. Soldații israelieni au reușit o salvare, dar patru ostatici, șapte teroriști și 45 de soldați ugandezi au fost uciși.

Generalul Muhoozi Kainerugaba a anunțat că, într-un gest suplimentar de bunăvoință față de Israel, intenționează să ridice o statuie a lui Yonatan Netanyahu exact în locul din aeroportul din Entebbe unde a căzut. Săptămâna aceasta, Kainerugaba a postat o fotografie a statuii pe X, numind-o „o avanpremieră”.

