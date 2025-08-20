International Pacea eșuează, masacrul M23 continuă. Congo în pragul colapsului







Masacrul M23 a devenit una dintre cele mai grave atrocități recente din Africa Centrală, atrăgând atenția întregii lumi asupra fragilității păcii din estul Republicii Democrate Congo (RDC). În iulie 2025, Human Rights Watch (HRW) a publicat un raport în care documentează cel puțin 140 de civili uciși de rebelii susținuți de Rwanda, în cel puțin 14 sate din apropierea Parcului Național Virunga, potrivit Reuters.

La scurt timp, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a prezentat o estimare și mai dură: peste 319 morți în numai două săptămâni de violențe.

Aceste cifre, susținute de mărturii cutremurătoare și dovezi satelitare, au scos în evidență natura extrem de brutală a masacrului M23, punând în discuție eficiența proceselor diplomatice și a negocierilor de pace.

Pentru a înțelege amploarea tragediei, este necesar să privim înapoi la originile grupării M23. Numele său provine de la „Acordul din 23 martie 2009”, un tratat de pace semnat între guvernul congolez și o grupare rebelă anterioară, Congresul Național pentru Apărarea Poporului (CNDP). Nemulțumiți de implementarea tratatului, foști membri CNDP au reluat lupta, formând mișcarea M23 în 2012.

Susținută logistic și militar de Rwanda, după cum susțin numeroase rapoarte internaționale, M23 s-a poziționat ca o forță militară în teritoriile bogate în resurse din provincia North Kivu. Regiunea adăpostește coltan, aur și alte minerale critice pentru tehnologiile moderne, atrăgând interese locale și globale.

Acest context a făcut ca M23 să se confrunte nu doar cu armata congoleză (FARDC), ci și cu alte grupări armate, inclusiv FDLR (Forțele Democrate de Eliberare a Rwandei), compusă în mare parte din membri hutu considerați moștenitori ai genocidului din Rwanda din 1994.

Deși Kigali neagă constant implicarea, mai multe anchete ONU și HRW au identificat sprijin direct al autorităților rwandeze pentru M23. Astfel, masacrul M23 din iulie 2025 se înscrie într-un conflict complex, unde rivalități etnice, economice și geopolitice se suprapun cu fragilitatea instituțională a statului congolez.

Raportul HRW (20 august 2025) include mărturii șocante ale supraviețuitorilor. O femeie povestește cum soțul ei a fost ucis cu maceta, iar ea, împreună cu 70 de femei și copii, a fost aliniată pe marginea unui râu, unde rebelii au deschis focul. Ea a scăpat doar căzând în apă și prefăcându-se moartă.

Un alt bărbat a relatat cum și-a văzut soția și cei patru copii uciși de gloanțe, de la distanță. Aceste relatări confirmă tiparele de execuții colective, folosirea armelor de foc și a macetelor, precum și distrugerea deliberată a comunităților țintite.

ONU, prin Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului Volker Türk, a descris atrocitățile drept „unele dintre cele mai grave atacuri asupra civililor din ultimii ani”. În raportul său, ONU menționează că între 9 și 21 iulie, cel puțin 319 persoane – inclusiv 48 de femei și 19 copii – au fost ucise în patru sate din teritoriu Rutshuru.

HRW a solicitat sancțiuni suplimentare din partea Consiliului de Securitate ONU, precum și acces imediat al experților criminaliști în zonele controlate de M23. În plus, organizația cere tragerea la răspundere a liderilor militari și politici responsabili de masacru.

Masacrul M23 a agravat considerabil criza umanitară din estul RDC. Potrivit datelor ONU, peste 7 milioane de persoane sunt deja strămutate intern în Congo, majoritatea din North Kivu și Ituri. Noile atacuri au împins alte mii de familii să fugă din sate, căutând adăpost în tabere improvizate din jurul orașului Goma.

În plan diplomatic, violențele au subminat grav încrederea în negocierile de pace. În iunie 2025, la Washington, SUA și Qatar au intermediat un acord preliminar între guvernul congolez și M23. Cu toate acestea, termenii acordului au fost rapid încălcați, iar atacurile din iulie au arătat cât de fragilă este arhitectura păcii regionale.

Efectele se resimt și pe plan economic. Estul RDC este un punct crucial pentru extracția de coltan, cobalt și aur. Insecuritatea generată de masacrul M23 pune în pericol lanțurile de aprovizionare globale pentru industria electronică și auto, accentuând îngrijorările privind „mineralele de conflict”.

Procesul diplomatic a fost pus la grea încercare. SUA și Qatar, actori principali în mediere, și-au exprimat „profunda îngrijorare” și au cerut reluarea urgentă a negocierilor. Uniunea Africană a condamnat atacurile, însă lipsa unui consens privind sancționarea directă a Rwandei subminează eficiența declarațiilor.

Franța și Belgia, cu legături istorice în regiune, au cerut anchete internaționale. Uniunea Europeană a amenințat cu sancțiuni suplimentare împotriva liderilor M23 și a oficialilor rwandezi suspectați de implicare indirectă.

Totuși, diplomația se lovește de realitatea militară: M23 controlează zone strategice din Rutshuru și Nyiragongo, în apropierea orașului Goma, iar guvernul congolez nu reușește să își restabilească autoritatea.

Guvernul rwandez a respins categoric acuzațiile de implicare în masacrul M23. Kigali afirmă că „nu susține nicio grupare armată din Congo” și că rapoartele ONU și HRW sunt „bazate pe informații părtinitoare”. Cu toate acestea, numeroase surse independente și materiale satelitare contrazic aceste declarații, sugerând transferuri de armament și logistică din Rwanda către M23.

Această dispută amintește de tensiunile post-genocid din 1994, când Rwanda a justificat intervențiile militare în Congo prin nevoia de a elimina grupările hutu responsabile de genocid. Masacrul M23 readuce în discuție întrebarea fundamentală: este Rwanda un mediator sau un actor destabilizator?

Organizații internaționale precum Amnesty International, Médecins Sans Frontières și Caritas au condamnat atrocitățile și au cerut protejarea civililor. Mass-media globală – Reuters, AP, Al Jazeera – a relatat constant despre dimensiunea tragediei, atrăgând atenția asupra „unei crize uitate de restul lumii”.

În același timp, comunitatea internațională se confruntă cu dilema clasică: cum să acționeze într-un conflict unde marile puteri regionale sunt implicate, iar resursele naturale sporesc miza.

O analiză atentă a rapoartelor arată diferențe notabile:

HRW documentează cel puțin 140 de morți , cu posibilitatea ca bilanțul real să depășească 300, pe baza mărturiilor și a imaginilor satelitare.

, cu posibilitatea ca bilanțul real să depășească 300, pe baza mărturiilor și a imaginilor satelitare. ONU confirmă 319 victime într-un interval clar (9–21 iulie), menționând explicit numărul femeilor și copiilor uciși.

Diferențele nu se exclud, ci se completează. HRW adoptă o abordare mai prudentă, bazată pe verificări multiple. ONU, în schimb, a prezentat o cifră mai exactă pentru un interval restrâns, dar suficient pentru a arăta gravitatea masacrului M23. În ansamblu, ambele organizații confirmă o tragedie de proporții, cu impact devastator asupra comunităților din Rutshuru.

Masacrul M23 nu este doar o tragedie locală, ci un semnal de alarmă global. Atrocitățile din iulie 2025 arată că negocierile diplomatice nu pot rezista fără responsabilizare și sancțiuni reale. Impunitatea perpetuează violența, iar civilii continuă să plătească prețul.

În fața acestei crize, comunitatea internațională are de ales: să trateze masacrul M23 ca pe un episod izolat sau să îl vadă ca pe un punct de cotitură. Dacă reacția va fi una timidă, riscul este ca istoria genocidului rwandez din 1994 să se repete sub altă formă.

Republica Democrată Congo rămâne o țară cheie pentru stabilitatea Africii Centrale și pentru securitatea lanțurilor de aprovizionare globale. Dar fără pace, justiție și implicare reală a comunității internaționale, masacrul M23 riscă să fie doar începutul unei noi spirale de violență