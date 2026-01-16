Anca Dragu: Republica Moldova este pregătită pentru intrarea unei mari bănci străine

Republica Moldova are un sistem bancar stabil și suficient de puternic pentru a atrage o mare bancă internațională. Este mesajul transmis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, într-un interviu acordat publicației Bloomberg, cu prilejul Forumului Europa Centrală și de Est (CEE) desfășurat la Viena. Potrivit acesteia, indicatorii financiari ai băncilor moldovenești arată că sectorul este bine capitalizat și pregătit pentru o nouă etapă de dezvoltare.

„Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerințe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creșterea în continuare a activității de creditare”, a declarat Anca Dragu.

Cu alte cuvinte, băncile din Republica Moldova au suficiente rezerve financiare pentru a acorda mai multe credite populației și mediului de afaceri, fără a pune în pericol stabilitatea sistemului.

Guvernatoarea BNM a subliniat că Republica Moldova ar putea deveni, în perioada următoare, o destinație atractivă pentru mari jucători internaționali din domeniul bancar.

„Sunt sigură că vom vedea câteva mari nume internaționale în Moldova în curând. În ceea ce privește stabilitatea financiară, stăm bine, iar sectorul bancar pare destul de puternic”, a afirmat Anca Dragu.

Această deschidere către investiții externe este susținută de evoluțiile recente din sistemul financiar. Republica Moldova are în prezent zece bănci comerciale, toate bine capitalizate și cu un nivel ridicat de lichiditate. Acest lucru înseamnă că băncile dispun de bani suficienți pentru a face față obligațiilor curente și pentru a finanța economia.

Un alt element important menționat de guvernatoarea BNM este aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), realizată anul trecut. SEPA este un sistem care permite efectuarea plăților în euro rapid și la costuri reduse între țările participante, folosind aceleași reguli și standarde.

Pentru cetățeni și companii, acest pas înseamnă transferuri mai simple și mai ieftine în euro, iar pentru investitori, un semnal clar că Republica Moldova se apropie de standardele financiare europene. Aderarea la SEPA crește atractivitatea pieței bancare locale și facilitează intrarea instituțiilor financiare străine.

Deși Anca Dragu a evitat să ofere detalii concrete despre eventuale negocieri sau acorduri. Astfel, Moldova-Agroindbank SA, cea mai mare bancă din Republica Moldova, deținută de Heim Partners, ar putea fi vizată de o posibilă tranzacție sau chiar de o listare. Un astfel de scenariu ar reprezenta un pas major pentru sectorul bancar și ar putea atrage interesul investitorilor internaționali.

În același timp, Bloomberg atrage atenția că Republica Moldova continuă să fie afectată de consecințele invaziei rusești în Ucraina. Războiul a perturbat activitatea economică și rutele de transport, iar criza energetică din anul trecut a împins inflația aproape de niveluri de două cifre.

Cu toate acestea, Banca Națională a Moldovei a intervenit pentru a stabiliza situația, reducând treptat rata dobânzii de politică monetară până la 5%. Această măsură are rolul de a stimula creditarea și de a sprijini relansarea economică.