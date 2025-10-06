Bani trimiși din străinătate mai rapid și mai sigur. Republica Moldova devine membră SEPA Video

Republica Moldova. Transferurile în euro devin de azi mai ieftine și mai rapide atât pentru moldovenii aflați în statele europene, cât și pentru companii. Republica Moldova a aderat oficial la SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro), sistem la care s-au conectat deja opt bănci comerciale. Banca Națională anunță că pentru moldovenii din diaspora, transferurile în euro vor putea fi efectuate la costuri mult mai mici, uneori chiar și cu un comision zero, în funcție de serviciile băncilor participante.

Guvernatoarea Anca Dragu a subliniat, într-un mesaj video, că aderarea Moldovei la SEPA reprezintă o confirmare a stabilității și modernității sistemului financiar și transmite un semnal de încredere partenerilor europeni și investitorilor internaționali.

„Aceasta înseamnă că transferurile în euro între Republica Moldova și cele 41 de state participante vor fi acum mai rapide, mai sigure și mai ieftine, eliminând barierele administrative și aducând standardele europene direct în viața de zi cu zi a cetățenilor și afacerilor. Integrarea Republicii Moldova în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar național și o confirmare a parcursului european al țării. Această realizare elimină barierele administrative și aduce standarde europene directe în viața de zi cu zi a oamenilor și afacerilor din Moldova”, a declarat Anca Dragu.

Premierul Dorin Recean a explicat că, de astăzi, transferurile de bani în euro între Moldova și țările membre UE, precum și cu Marea Britanie, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican, vor fi mai rapide și mai sigure.

„Practic, transferurile vor fi fără comisioane mari, iar banii ar putea ajunge în cont în mai puțin de 24 de ore. Pentru afaceri, acest lucru înseamnă mai puține bariere, mai puține costuri și mai mulți bani care ajung la familii. Este un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european”, a adăugat premierul.

SEPA (Single Euro Payments Area / Zona Unică de Plăți în Euro) este cadrul european care permite efectuarea transferurilor în euro între sistemele de plată din țările participante, la aceleași standarde de cost, siguranță și timp de procesare. Zona include toate statele membre ale UE, Regatul Unit, țările din Spațiul Economic European, precum și Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican.

Pentru familiile din diasporă, aderarea la SEPA înseamnă remiteri mai rapide și la costuri reduse, în timp ce companiile moldovenești pot să facă plăți internaționale și să primească fonduri la tarife comparabile cu cele din UE, sporindu-și competitivitatea pe piața internațională.

În 2024, peste 60% din exporturile Moldovei au fost orientate către Uniunea Europeană, cu aproximativ 830.000 de tranzacții în euro, în valoare totală de 11,8 miliarde de euro. La nivel macroeconomic, BNM estimează economii directe de circa 20 de milioane de euro anual, bani care vor rămâne în economie pentru investiții și dezvoltare.

Opt bănci comerciale din Republica Moldova sunt deja integrate în sistemul SEPA. BNM recomandă clienților să se informeze despre condițiile de transfer, serviciile disponibile și tarifele aplicate.

Procesul de aderare a început pe 30 ianuarie 2024, când BNM a depus cererea oficială la Consiliul European al Plăților (EPC). La 6 martie 2025, EPC a aprobat includerea Republicii Moldova în aria geografică SEPA, iar la 6 octombrie 2025, țara a devenit parte operațională a sistemului.